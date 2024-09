Policjanci ze Stargardu zwrócili uwagę na kierowcę volkswagena, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, jechał z prędkością niemal dwukrotnie wyższą, bo aż 170 km, stwarzając ogromne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. Pirat drogowy został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że to nie był jego pierwszy raz. Mężczyzna był już wcześniej karany za przekroczenie prędkości. To miało wpływ na wysokość mandatu, który okazał się bardzo wysoki.

- Policjanci, zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożyli na kierowcę mandat w ramach "recydywy", co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia - informuje st.sierż. Adrianna Szczerba ze stargardzkiej policji. - Kierujący za popełnione wykroczenia otrzymał 5000 złotych mandatu, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków drogowych, która zagraża nie tylko samym kierującym, ale wszystkim uczestnikom ruchu.

