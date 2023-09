W Niemczech to towar luksusowy, w Polsce pije się je litrami w parku. Niewiarygodne, że tyle kosztuje to piwo za granicą

Policjanci szczecińskiej drogówki każdego dnia zatrzymują kierowców, którzy mają zbyt "ciężką nogę" i przekraczają dopuszczalną prędkość. Najczęściej kończy się to mandatem, a gdy limit zostaje przekroczony o 50 km/h - zatrzymaniem prawa jazdy.

Tym razem mundurowi zatrzymali do kontroli mężczyznę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 102 km/h. Wykroczenie, które popełnił mieszkaniec Świnoujścia, kwalifikowało go do zatrzymania prawa jazdy. Jednak do tego nie doszło, gdyż okazało się, że 51-latek nigdy tego dokumentu nie posiadał.

Nieodpowiedzialnego świnoujścianina czekają teraz poważne kłopoty. Jak informuje KMP w Szczecinie, do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie kierującego. Za takie przewinienie grozi wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdów.

QUIZ. Sprawdź, ile pamiętasz z egzaminu na prawo jazdy. Nie zdobyć 9/10 to obciach! Pytanie 1 z 10 Światła mijania to inaczej światła: Białe Krótkie Obie odpowiedzi są poprawne Dalej