Paraliż na A6/S3. Kilometrowe korki nad morze i w stronę Berlina

Kolizja na A6 sparaliżowała ruch

Do zdarzenia doszło przed południem na 27. kilometrze autostrady A6. Jak przekazał dyżurny szczecińskiego oddziału GDDKiA, w kolizji brały udział trzy samochody osobowe. Choć zdarzenie nie było poważne, jego skutki natychmiast odczuli kierowcy – ruch w obu kierunkach stanął.

Korek na Berlin ma ponad 5 km

W kierunku Szczecina i Berlina utworzył się ponad pięciokilometrowy korek. Kierowcy stoją w pełnym słońcu, a przejazd przez feralny odcinek trwa znacznie dłużej niż zwykle. Wielu z nich próbowało ratować się zjazdami na lokalne drogi, ale te również szybko się zapchały.

Droga nad morze zakorkowana na 7 km

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w kierunku Gdańska i Świnoujścia – tam zator sięga już blisko siedmiu kilometrów. To fatalna wiadomość dla tysięcy osób ruszających na weekend nad morze. Kierowcy skarżą się na mediach społecznościowych, że jazda przypomina „pełzanie w żółwim tempie”.

GDDKiA apeluje o ostrożność

Służby drogowe informują, że utrudnienia mogą potrwać, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i uzbroić się w cierpliwość. Na miejscu pracują policja i służby techniczne, które starają się jak najszybciej udrożnić trasę.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Ile jest autostrad w Polsce? 4 6 10 Następne pytanie