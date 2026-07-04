Paraliż na A6/S3. Kilometrowe korki nad morze i w stronę Berlina

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Kolizja na A6 sparaliżowała ruch
Do zdarzenia doszło przed południem na 27. kilometrze autostrady A6. Jak przekazał dyżurny szczecińskiego oddziału GDDKiA, w kolizji brały udział trzy samochody osobowe. Choć zdarzenie nie było poważne, jego skutki natychmiast odczuli kierowcy – ruch w obu kierunkach stanął.
Korek na Berlin ma ponad 5 km
W kierunku Szczecina i Berlina utworzył się ponad pięciokilometrowy korek. Kierowcy stoją w pełnym słońcu, a przejazd przez feralny odcinek trwa znacznie dłużej niż zwykle. Wielu z nich próbowało ratować się zjazdami na lokalne drogi, ale te również szybko się zapchały.
Droga nad morze zakorkowana na 7 km
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w kierunku Gdańska i Świnoujścia – tam zator sięga już blisko siedmiu kilometrów. To fatalna wiadomość dla tysięcy osób ruszających na weekend nad morze. Kierowcy skarżą się na mediach społecznościowych, że jazda przypomina „pełzanie w żółwim tempie”.
GDDKiA apeluje o ostrożność
Służby drogowe informują, że utrudnienia mogą potrwać, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i uzbroić się w cierpliwość. Na miejscu pracują policja i służby techniczne, które starają się jak najszybciej udrożnić trasę.