Paraliż na A6/S3. Kilometrowe korki nad morze i w stronę Berlina

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-04 15:15

Kilometrowe korki sparaliżowały w sobotę autostradę A6/S3 między węzłami Szczecin Kijewo i Kliniska. Kierowcy jadący zarówno w stronę Berlina, jak i na Gdańsk/Świnoujście, utknęli w gigantycznych zatorach po kolizji trzech aut osobowych.

Sznur samochodów stojących w korku na autostradzie. O utrudnieniach na trasie A6 przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Krasula/ Shutterstock

Kolizja na A6 sparaliżowała ruch

Do zdarzenia doszło przed południem na 27. kilometrze autostrady A6. Jak przekazał dyżurny szczecińskiego oddziału GDDKiA, w kolizji brały udział trzy samochody osobowe. Choć zdarzenie nie było poważne, jego skutki natychmiast odczuli kierowcy – ruch w obu kierunkach stanął.

Korek na Berlin ma ponad 5 km

W kierunku Szczecina i Berlina utworzył się ponad pięciokilometrowy korek. Kierowcy stoją w pełnym słońcu, a przejazd przez feralny odcinek trwa znacznie dłużej niż zwykle. Wielu z nich próbowało ratować się zjazdami na lokalne drogi, ale te również szybko się zapchały.

Polecany artykuł:

Do dwóch razy sztuka? Ponownie wybrano wykonawcę obwodnicy największej wsi w re…

Droga nad morze zakorkowana na 7 km

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w kierunku Gdańska i Świnoujścia – tam zator sięga już blisko siedmiu kilometrów. To fatalna wiadomość dla tysięcy osób ruszających na weekend nad morze. Kierowcy skarżą się na mediach społecznościowych, że jazda przypomina „pełzanie w żółwim tempie”.

GDDKiA apeluje o ostrożność

Służby drogowe informują, że utrudnienia mogą potrwać, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i uzbroić się w cierpliwość. Na miejscu pracują policja i służby techniczne, które starają się jak najszybciej udrożnić trasę.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

S3
AUTOSTRADA A6
UTRUDNIENIA S3
DROGA S3