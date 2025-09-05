Otwarcie nadbałtyckiego giganta za chwilę. Czekają na ostatnią decyzję

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie buduje się od lat i tym samym od lat wzbudza ogromne zainteresowanie wśród społeczeństwa. Gigantyczna budowla nad samym morzem będzie największym tego typu obiektem w Polsce, który ma oferować gościom niespotykany dotąd luksus, przepych i wygodę.

Wiemy już, że budowla, licząca 11 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne, zaoferuje aż 1200 pokoi, mogących pomieścić ponad 3000 gości. Na miejscu będzie działał m.in. bar, sala teatralno-kinowa, strefa SPA czy puby i sale konferencyjne. Pięciogwiazdkowy hotel będzie marzeniem niejednego Polaka, to pewne - kiedy więc otwarcie? Mamy więcej szczegółów!

Kiedy otwarcie nowego hotelu Gołębiewski?

Kiedy zostanie otwarty Hotel Gołębiewski w Pobierowie? To pytanie niemalże każdego dnia zadaje sobie spora część Polaków. Okazuje się bowiem, że hotel miał zostać otwarty już w 2020 roku, jednak owe plany pokrzyżowały opóźnienia budowlane, pandemia oraz śmierć inwestora Tadeusza Gołębiewskiego w 2022 roku. Obecnie mówi się, że otwarcie ma nastąpić w III kwartale 2025 roku, więc niebawem - czy faktycznie tak będzie? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, lecz jak dowiedział się portal architektura.muratorplus.pl, hotel Gołębiewski w Pobierowie stara się aktualnie o uzyskanie decyzji środowiskowej i to właśnie tylko ten dokument blokuje właścicieli do przyjęcia pierwszych gości.

To jest obecnie jedyny dokument, który blokuje dokonanie odbioru tego obiektu. Jeśli uzyskają tę decyzję, a trwa obecnie jej procedowanie, to my będziemy też mogli przystąpić do dokonania odbioru - mówił dla portalu architektura.muratorplus.pl Janusz Zaryczański, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gryficach.

Co ważne, jeśli otwarcie nastąpi w tym roku, najprawdopodobniej nie mamy co liczyć na to, że obiekt będzie dostępny dla gości w całej okazałości. W pierwszym etapie bowiem udostępnione zostaną 4 z 11 zaplanowanych pięter, nieco ponad 770 pokoi, 2 restauracje, recepcja oraz basen pływacki i dziecięcy. Na podziwianie pełnego luksusu w obiekcie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Hotel Gołębiewski szuka pracowników

