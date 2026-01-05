Spis treści
Orszak Trzech Króli 2026! Anioły opanują Szczecin
Orszak Trzech Króli w Szczecinie rozpocznie się około godziny 11:00 na Placu Armii Krajowej przy szczecińskim magistracie. Uroczystość rozpocznie się od wspólnego kolędowania, które poprowadzi Szczeciński Chór "Na Dziecięcą Nutę". Następnie, barwny orszak wyruszy na ulice miasta.
Organizatorzy zachęcają, aby wszystkie dzieci, które wezmą udział w wydarzeniu, przebrały się za anioły.
- Szczecin stanie się miastem aniołów – zapowiedział na antenie Radia Plus ks. Michał Mikołajczak, dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji-Szczecińsko-Kamieńskiej. - To będzie wielkie święto rodzin, a wszystkie dzieci są zaproszone do udziału w strojach aniołów.
Utrudnienia w ruchu w Szczecinie podczas Orszaku Trzech Króli
W tym roku w role Trzech Króli wcielą się przedstawiciele Szczecińskiego Klubu Rowerowego "Gryfus". Podczas tegorocznego Orszaku Trzech Króli zbierane będą pieniądze dla Sióstr Albertynek, które prowadzą Przytulisko św. Brata Alberta w Opalenicy – Dom Opieki dla osób chorych.
Wydarzenie może spowodować utrudnienia na ulicach Szczecina. Podczas przemarszu chwilowo może być utrudniony przejazd samochodów i kursowanie komunikacji miejskiej.
- W związku z organizacją Orszaku Trzech Króli w Szczecinie 6.01.2026 r. około godz. 11:30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym” – informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Procesja wyruszy o godz. 11:30 spod dziedzińca urzędu miejskiego i przejdzie ulicami: Pl. Armii Krajowej, Al. Jana Pawła II, Pl. Grunwaldzki, Al. Jana Pawła II, Pl. Lotników, Pl. Adamowicza - tam planowane zakończenie procesji około godz. 14:30.
940 Orszaków Trzech Króli w całej Polsce
Tegorocznemu Orszakowi Trzech Króli towarzyszyć będzie hasło nawiązujące do mijającego roku jubileuszowego "Nadzieją się cieszą". Łącznie w całej Polsce odbędzie się 940 takich wydarzeń.
Orszak Trzech Króli narodził się pod Szczecinem?
Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na świecie, które w Polsce odbywają się już od kilkunastu lat. Chociaż pierwszy oficjalny Orszak Trzech Króli odbył się w 2009 roku w Warszawie, to wiele źródeł wskazuje, że idea wydarzenia narodziła się w Przylepie pod Szczecinem, gdzie lokalne jasełka przeniesiono na ulice, dając początek tradycji, która dziś gromadzi setki tysięcy uczestników w całym kraju.