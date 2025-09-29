Okradł dziecko w autobusie. Obcokrajowiec nie uniknie kary

Grzegorz Kluczyński
2025-09-29 14:05

Szczecińscy wywiadowcy błyskawicznie zatrzymali 49-letniego obcokrajowca, który okradł młodego chłopca w autobusie komunikacji miejskiej. Złodziej wpadł przez monitoring, a policjanci szybko go dopadli. Amatora cudzej własności czekają surowe konsekwencje.

Okradł dziecko w autobusie. Obcokrajowiec nie uniknie kary

Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe
Złodziej okradł dziecko w autobusie. Policja ruszyła w pościg

Do zdarzenia doszło, gdy sprawca ukradł młodemu chłopcu portfel z plecaka. W środku znajdowały się dokumenty, pieniądze oraz karty płatnicze. Policjanci natychmiast zajęli się sprawą. W wyniku prowadzonych czynności ustalili, że mężczyzna korzystał ze skradzionej karty w jednym ze sklepów w centrum miasta.

Funkcjonariusze zdobyli rysopis sprawcy oraz przeanalizowali nagrania z monitoringu, które potwierdziły jego wygląd i wskazały kierunek, w którym się udał. Podczas patrolowania pobliskich ulic policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi i podjęli decyzję o jego zatrzymaniu.

Złodziej wpadł przez monitoring. Grożą mu surowe konsekwencje

Złodziejem okazał się 49-letni obcokrajowiec. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz włamania, ponieważ posługiwał się skradzionymi kartami płatniczymi, próbując dokonać zakupów. Prokurator, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Dzięki szybkiej i skutecznej pracy szczecińskich policjantów sprawca został zatrzymany i poniesie odpowiedzialność karną. Sprawę nadzoruje prokuratura.

