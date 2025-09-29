Spis treści
Złodziej okradł dziecko w autobusie. Policja ruszyła w pościg
Do zdarzenia doszło, gdy sprawca ukradł młodemu chłopcu portfel z plecaka. W środku znajdowały się dokumenty, pieniądze oraz karty płatnicze. Policjanci natychmiast zajęli się sprawą. W wyniku prowadzonych czynności ustalili, że mężczyzna korzystał ze skradzionej karty w jednym ze sklepów w centrum miasta.
Funkcjonariusze zdobyli rysopis sprawcy oraz przeanalizowali nagrania z monitoringu, które potwierdziły jego wygląd i wskazały kierunek, w którym się udał. Podczas patrolowania pobliskich ulic policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi i podjęli decyzję o jego zatrzymaniu.
Złodziej wpadł przez monitoring. Grożą mu surowe konsekwencje
Złodziejem okazał się 49-letni obcokrajowiec. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz włamania, ponieważ posługiwał się skradzionymi kartami płatniczymi, próbując dokonać zakupów. Prokurator, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Dzięki szybkiej i skutecznej pracy szczecińskich policjantów sprawca został zatrzymany i poniesie odpowiedzialność karną. Sprawę nadzoruje prokuratura.