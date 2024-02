Jak to obliczyć?

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście zakończyła śledztwo w sprawie oszustw polegających na nieuczciwym oferowaniu wynajmu domku letniskowego w Zakopanem.

- Sprawca, za pośrednictwem jednego z popularnych portali sprzedażowych, oferował najem nieruchomości położonej na terenie Zakopanego, którego nie był dysponentem, w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku na przełomie lat 2021 i 2022 - tłumaczy prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Ofiarami oszustw padło 5 osób, które zapłaciły sprawcy łącznie kwotę ponad 5000 zł.

Sprawca został ustalony w wyniku działań policji. Aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie, w jednym z zakładów karnych. Prokurator na rachunkach bankowych podejrzanego dokonał stosownego zabezpieczenia majątkowego.

- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Był uprzednio karany - dodaje prok. Wieczorkiewicz.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że mężczyzna wkrótce odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za zarzucane podejrzanemu oszustwa grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat za więziennym murem.

