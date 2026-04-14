Obwodnica Mierzyna pod znakiem zapytania. Trzeba na nowo szukać wykonawcy

Dlaczego trzeba powtórzyć wybór wykonawcy?

W lutym GDDKiA wskazała najkorzystniejszą ofertę – propozycję firmy Rubau Polska, wycenioną na niespełna 140 mln zł. Od tego rozstrzygnięcia odwołał się Budimex, którego oferta była droższa o ok. 13 mln zł. KIO przyznała rację odwołującemu.

Izba uznała, że oferta Rubau nie spełnia wymagań zamawiającego, a złożone wyjaśnienia nie uzasadniają zaproponowanej ceny. W efekcie nakazała odrzucić ofertę Rubau i powtórzyć ocenę pozostałych propozycji.

Pomijając ofertę Rubau, na prowadzenie wysuwa się Budimex z ceną 153,4 mln zł.

Co to oznacza dla harmonogramu inwestycji?

GDDKiA przyznaje, że procedura może potrwać co najmniej kilka tygodni. Konieczne będzie ponowne badanie dokumentów, korespondencja z wykonawcami i weryfikacja spełnienia warunków przetargowych. Na razie nie ma nowej daty rozstrzygnięcia.

To kolejne opóźnienie w projekcie, który już wcześniej przesuwał się w czasie. A mówimy o inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla układu drogowego Szczecina i całej aglomeracji.

Dlaczego obwodnica Mierzyna jest tak ważna?

Obecnie DK10 prowadzi przez gęsto zabudowany Mierzyn, gdzie w godzinach szczytu tworzą się długie korki. Po uruchomieniu Zachodniej Obwodnicy Szczecina ruch jeszcze wzrośnie – DK10 będzie jednym z głównych dojazdów do nowej trasy S6.

Nowa obwodnica ma:

odciążyć Mierzyn,

poprawić bezpieczeństwo,

zapewnić sprawny dojazd do węzła Szczecin Zachód na Zachodniej Obwodnicy Szczecina,

przejąć ruch tranzytowy, który dziś przeciska się przez lokalne ulice.

Jak będzie przebiegać nowa trasa?

Planowana droga ma mieć 4,6 km długości i przebiegać przez tereny zarówno miasta Szczecin, jak i GDDKiA. Jej przebieg został podzielony na kilka odcinków:

Start przy ul. Ku Słońcu, w rejonie centrum handlowego Ster (ok. 200 m – odcinek miejski).

Odcinek północny do ul. Topolowej i Łukasińskiego (ok. 1,2 km – GDDKiA).

Przejście przez ogródki działkowe w kierunku zachodnim (ok. 2,1 km – teren miasta).

Finał przy węźle Szczecin Zachód w Dołujach (ok. 1,3 km – GDDKiA).

To właśnie ten węzeł ma stać się jednym z najważniejszych punktów wjazdowych do Szczecina od strony przyszłej drogi S6.

Co dalej?

Od wyroku KIO przysługuje jeszcze skarga do sądu, ale GDDKiA już zapowiada, że zgodnie z decyzją Izby rozpoczyna ponowną analizę ofert. Dopiero po jej zakończeniu będzie można mówić o podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.

Na razie jedno jest pewne: mieszkańcy Mierzyna i kierowcy jadący DK10 muszą uzbroić się w cierpliwość. Obwodnica, która miała odciążyć region, znów utknęła… w papierach.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Ile jest autostrad w Polsce? 4 6 10 Następne pytanie