Obwodnica Mierzyna pod znakiem zapytania. Trzeba na nowo szukać wykonawcy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-04-14 10:34

Budowa obwodnicy Mierzyna – największej wsi w województwie zachodniopomorskim – znów się opóźni. Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła wybór wykonawcy i nakazała ponowne przeanalizowanie ofert. To oznacza kolejne tygodnie, a być może miesiące zwłoki w realizacji jednej z kluczowych inwestycji drogowych regionu.

Obwodnica Mierzyna Obwodnica Mierzyna Obwodnica Mierzyna Obwodnica Mierzyna
Dlaczego trzeba powtórzyć wybór wykonawcy?

W lutym GDDKiA wskazała najkorzystniejszą ofertę – propozycję firmy Rubau Polska, wycenioną na niespełna 140 mln zł. Od tego rozstrzygnięcia odwołał się Budimex, którego oferta była droższa o ok. 13 mln zł. KIO przyznała rację odwołującemu.

Izba uznała, że oferta Rubau nie spełnia wymagań zamawiającego, a złożone wyjaśnienia nie uzasadniają zaproponowanej ceny. W efekcie nakazała odrzucić ofertę Rubau i powtórzyć ocenę pozostałych propozycji.

Pomijając ofertę Rubau, na prowadzenie wysuwa się Budimex z ceną 153,4 mln zł.

Co to oznacza dla harmonogramu inwestycji?

GDDKiA przyznaje, że procedura może potrwać co najmniej kilka tygodni. Konieczne będzie ponowne badanie dokumentów, korespondencja z wykonawcami i weryfikacja spełnienia warunków przetargowych. Na razie nie ma nowej daty rozstrzygnięcia.

To kolejne opóźnienie w projekcie, który już wcześniej przesuwał się w czasie. A mówimy o inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla układu drogowego Szczecina i całej aglomeracji.

Dlaczego obwodnica Mierzyna jest tak ważna?

Obecnie DK10 prowadzi przez gęsto zabudowany Mierzyn, gdzie w godzinach szczytu tworzą się długie korki. Po uruchomieniu Zachodniej Obwodnicy Szczecina ruch jeszcze wzrośnie – DK10 będzie jednym z głównych dojazdów do nowej trasy S6.

Nowa obwodnica ma:

  • odciążyć Mierzyn,
  • poprawić bezpieczeństwo,
  • zapewnić sprawny dojazd do węzła Szczecin Zachód na Zachodniej Obwodnicy Szczecina,
  • przejąć ruch tranzytowy, który dziś przeciska się przez lokalne ulice.

Jak będzie przebiegać nowa trasa?

Planowana droga ma mieć 4,6 km długości i przebiegać przez tereny zarówno miasta Szczecin, jak i GDDKiA. Jej przebieg został podzielony na kilka odcinków:

  • Start przy ul. Ku Słońcu, w rejonie centrum handlowego Ster (ok. 200 m – odcinek miejski).
  • Odcinek północny do ul. Topolowej i Łukasińskiego (ok. 1,2 km – GDDKiA).
  • Przejście przez ogródki działkowe w kierunku zachodnim (ok. 2,1 km – teren miasta).
  • Finał przy węźle Szczecin Zachód w Dołujach (ok. 1,3 km – GDDKiA).

To właśnie ten węzeł ma stać się jednym z najważniejszych punktów wjazdowych do Szczecina od strony przyszłej drogi S6.

Co dalej?

Od wyroku KIO przysługuje jeszcze skarga do sądu, ale GDDKiA już zapowiada, że zgodnie z decyzją Izby rozpoczyna ponowną analizę ofert. Dopiero po jej zakończeniu będzie można mówić o podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.

Na razie jedno jest pewne: mieszkańcy Mierzyna i kierowcy jadący DK10 muszą uzbroić się w cierpliwość. Obwodnica, która miała odciążyć region, znów utknęła… w papierach.

