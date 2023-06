i Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe pociągi dla Pomorza Zachodniego. Bedą szybkie, pojemne i bezpieczne

Inwestycja w kolej

Województwo zachodniopomorskie rozbudowuje flotę pociągów do obsługi ruchu regionalnego. Urząd marszałkowski rozstrzygnął przetarg na dostawę czterech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pociągi mają pojawić się na torach do listopada 2025 roku. Ich koszt to ponad 130 milionów złotych, z czego większą część pokryje unijna dotacja.