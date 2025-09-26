Nowe parkingi na dużym osiedlu w Szczecinie. Czy rozwiążą odwieczny problem?

Nowe parkingi na osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie

Na osiedlu Zawadzkiego powstały nowe, ogólnodostępne parkingi. Dwa z nich znajdują się przy ulicy Szafera, a jeden w głębi osiedla. Jak informuje Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta Szczecin, inwestycja ta ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w tej części miasta.

- Place są ogólnodostępne i przystosowane do obsługi pojazdów o masie do 3,5 tony - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska. - Na pierwszym z placów przy ulicy Szafera szacuje się możliwość postoju około 94 pojazdów, na drugim 24, trzeci przy ul. Zawadzkiego to 12 miejsc.

Inwestycja za półtora miliona

Wyremontowane place zostały utwardzone i wyłożone ażurowymi płytami typu MEBA. Jak podkreśla przedstawicielka szczecińskiego magistratu, nowe parkingi są przyjazne dla środowiska.

- Place zostały utwardzone, wyłożone, ażurowymi płytami typu MEBA, które zapobiegają osuwaniu się gruntu, oraz wspierają naturalną retencję wody, odprowadzając wody opadowe - dodaje Sylwia Cyza-Słomska.

Jak podaje Urząd Miasta Szczecin, wykonanie prac zlecił Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Koszt obu inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

Czy problem z parkowaniem zostanie rozwiązany?

Osiedle Zawadzkiego zostało zbudowane pół wieku temu, gdy samochodów osobowych było w Szczecinie zdecydowanie mniej, a posiadanie własnych "czterech kółek" było dla wielu luksusem. Wówczas liczba miejsc postojowych była wystarczająca. Sytuacja zmieniła się w latach 90., po przemianach ustrojowo-gospodarczych, gdy samochody stały się bardziej dostępne. W kolejnych latach znalezienie wolnego miejsca parkingowego stało się coraz trudniejsze, a obecnie - gdy w niemal każdym gospodarstwie domowym jest jeden lub nawet dwa samochody - zaparkowanie graniczy z cudem.

Nowe parkingi z pewnością wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców osiedla Zawadzkiego, jednak czy ostatecznie rozwiążą problem braku miejsc do zaparkowania? Przekonamy się prawdopodobnie już w najbliższym czasie.

