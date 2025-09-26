Nowe parkingi na dużym osiedlu w Szczecinie. Czy rozwiążą odwieczny problem?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-26 8:19

Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego w Szczecinie od lat borykają się z deficytem miejsc parkingowych. Zakończyła się inwestycja, która ma na celu poprawę sytuacji. Trzy wyremontowane place, które pełnią funkcję ogólnodostępnych parkingów, właśnie zostały oddane do użytku. Czy mieszkańcy osiedla mogą odetchnąć z ulgą?

Szczecin SE Google News

Nowe parkingi na osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie

Na osiedlu Zawadzkiego powstały nowe, ogólnodostępne parkingi. Dwa z nich znajdują się przy ulicy Szafera, a jeden w głębi osiedla. Jak informuje Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta Szczecin, inwestycja ta ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w tej części miasta.

- Place są ogólnodostępne i przystosowane do obsługi pojazdów o masie do 3,5 tony - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska. - Na pierwszym z placów przy ulicy Szafera szacuje się możliwość postoju około 94 pojazdów, na drugim 24, trzeci przy ul. Zawadzkiego to 12 miejsc.

Polecany artykuł:

Zaparkował jak gamoń, spotkała go niemiła niespodzianka. Internet pęka ze śmiec…

Inwestycja za półtora miliona

Wyremontowane place zostały utwardzone i wyłożone ażurowymi płytami typu MEBA. Jak podkreśla przedstawicielka szczecińskiego magistratu, nowe parkingi są przyjazne dla środowiska.

- Place zostały utwardzone, wyłożone, ażurowymi płytami typu MEBA, które zapobiegają osuwaniu się gruntu, oraz wspierają naturalną retencję wody, odprowadzając wody opadowe - dodaje Sylwia Cyza-Słomska.

Jak podaje Urząd Miasta Szczecin, wykonanie prac zlecił Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Koszt obu inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

Czy problem z parkowaniem zostanie rozwiązany?

Osiedle Zawadzkiego zostało zbudowane pół wieku temu, gdy samochodów osobowych było w Szczecinie zdecydowanie mniej, a posiadanie własnych "czterech kółek" było dla wielu luksusem. Wówczas liczba miejsc postojowych była wystarczająca. Sytuacja zmieniła się w latach 90., po przemianach ustrojowo-gospodarczych, gdy samochody stały się bardziej dostępne. W kolejnych latach znalezienie wolnego miejsca parkingowego stało się coraz trudniejsze, a obecnie - gdy w niemal każdym gospodarstwie domowym jest jeden lub nawet dwa samochody - zaparkowanie graniczy z cudem.

Nowe parkingi z pewnością wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców osiedla Zawadzkiego, jednak czy ostatecznie rozwiążą problem braku miejsc do zaparkowania? Przekonamy się prawdopodobnie już w najbliższym czasie.

Nowe parkingi na os. Zawadzkiego
3 zdjęcia

Polecany artykuł:

Ta naklejka na auto jest obowiązkowa. Musi ją mieć każdy kierowca. Jak ją otrzy…
Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin
Pytanie 1 z 10
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym?
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARKING
PARKING SZCZECIN
PARKINGI
OSIEDLE ZAWADZKIEGO
BEZPŁATNE PARKOWANIE
PARKOWANIE