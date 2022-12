Nowe miejsca pracy w Stargardzie. Turcy zbudują fabrykę za 140 milionów

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

W Szczecinie zrobiło się biało. Ale to nie z powodu śniegu

To trzeba zobaczyć!

Planowany termin rozpoczęcia produkcji to pierwsza połowa 2024 roku. Wartość pierwszego etapu inwestycji szacowana jest na prawie 140 milionów złotych.

- Zdecydowaliśmy się na inwestycję w północno-zachodniej Polsce przede wszystkim ze względu na bliskość potencjalnych klientów – przekazał członek zarządu Ege Kimya Erez Navaro, cytowany w komunikacie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. - Dodatkowymi argumentami przemawiającymi na korzyść Stargardu była dostępność mediów umożliwiających zaawansowaną produkcję chemiczną, dostęp do linii kolejowej, drogi szybkiego ruchu oraz bliskość portu w Świnoujściu.

Jak dodał Erez Navaro, fabryka w Polsce "nie tylko pozwoli na zapewnienie kluczowych produktów do produkcji baterii do samochodów elektrycznych, ale również, dzięki właśnie lokalizacji oraz wykorzystaniu zielonych źródeł energii, pozwoli na zminimalizowanie śladu węglowego samochodów elektrycznych produkowanych w Europie". Firma Ege Kimya ma dostarczać siarczan niklu i kobaltu do odbiorców zlokalizowanych w Polsce, a także innych krajach Unii Europejskiej. Inwestycja w Stargardzie będzie pierwszym zakładem produkcyjnym firmy zlokalizowanym poza Turcją.

Inwestor nabył 11-hektarową działkę w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. Jedna trzecia powierzchni terenu ma być wykorzystana w obecnej fazie projektu. Reszta działki została zarezerwowana do poszerzania gamy produktowej oraz rozbudowy mocy produkcyjnych fabryki w kolejnych latach. Przedsiębiorstwo planuje wykorzystywać w produkcji bezemisyjne technologie, będące wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. Energia wykorzystywana w zakładzie ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

- Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki - mówi cytowany przez Polskią Agencję Inwestycji i Handlu prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda. - W Polsce szybko powiększa się liczba firm rozwijających produkcję w tym właśnie sektorze. Już teraz w naszym kraju ulokowana jest produkcja 30 proc. wszystkich powstających w Europie baterii do pojazdów elektrycznych. Bardzo mnie cieszy, że poszerzamy ten sektor o kolejną inwestycję. Dzięki niej będziemy mogli jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję lidera wśród państw zaangażowanych w budowę europejskiego łańcucha dostaw sektora bateryjnego.

Turecka firma jest dostawcą chemikaliów do ponad 10 sektorów przemysłu, takich jak produkcja farb, detergentów, opon, katalizatorów czy budownictwo. Firma posiada 65-letnie doświadczenie w produkcji chemicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej. Projekt Ege Kimya w Stargardzie był obsługiwany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

- Każda inwestycja gospodarcza to dobra wiadomość dla regionu - podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Cieszymy się, że Pomorze Zachodnie wybiera coraz więcej inwestorów z różnych części Europy i świata. Naszym wielkim atutem jest położenie, rozwinięta infrastruktura logistyczna, ale też wykwalifikowani specjaliści. Fachowców z branży chemicznej kształcą zachodniopomorskie uczelnie.

Sonda Czy rząd powinien zabiegać, żeby zagraniczne firmy budowały fabryki w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania