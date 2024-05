Niemal każdy z nas jest właścicielem telefonu. Niektórzy używają prostych modeli, inni zaawansowanych technologicznie smartfonów. Niezależnie od ilości funkcji, łączy je jedna cecha - wszystkie posiadają baterię, którą co jakiś czas trzeba naładować. Ze względów praktycznych, najczęściej podłączamy telefon do ładowarki w czasie, gdy go nie używamy, czyli w nocy. Okazuje się, że to ogromny błąd, który nie tylko może zaszkodzić urządzeniu, ale też może stanowić niebezpieczeństwo dla nas samych.

Nigdy nie ładuj telefonu w nocy!

Zdaniem ekspertów, pozostawianie telefonu podłączonego do ładowarki na całą noc może m.in. skrócić żywotność jego baterii. Ładowanie trwa maksymalnie kilka godzin i gdy poziom naładowania osiągnie stuprocentową wartość, należy odłączyć telefon. Gdy robimy to w nocy, przyczyniamy się do przeładowania baterii, co w efekcie może spowodować, że szybciej się zużyje i będzie trzeba ją wymienić. To nie tylko niepotrzebny i często dość spory wydatek, ale również przyczynianie się do zaśmiecania planety elektrośmieciami.

Smartfon może wywołać pożar

Skutki ładowania telefonu w nocy mogą być jeszcze groźniejsze. Mianowicie pozostawione bez nadzoru urządzenie może wywołać pożar. Kilka miesięcy temu rpzekonał się o tym mieszkaniec Szczecina, którego spotkała bardzo niebezpieczna sytuacja. O godzinie 5:00 pana Piotra obudził smród palącego się plastiku. Jak się okazało, w płomieniach stanął jego iPhone 11 Pro. Na szczęście skończyło się tylko poparzeniem dłoni, jednak konsekwencje mogą być zdecydowanie poważniejsze, a nawet tragiczne.

- Urządzenie się nagrzewa. Trzeba brać pod uwagę możliwość pojawienia się ognia, szczególnie jeśli telefon przykryty będzie pościelą - ostrzega w rozmowie z Wirtualną Polską mł. bryg. Artur Lauda, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy. - Istnieje też ryzyko wybuchu - dodaje strażak.

Jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom?

Eksperci z branży urządzeń mobilnych informują jak można uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Jak czytamy na portalu telepolis.pl, nie należy zostawiać na noc urządzenia podłączonego do ładowania, a jeżeli jest to konieczne, warto zadbać, by smartfon nie leżał na miękkiej powierzchni zatrzymującej ciepło, lecz np. na szafce nocnej. Bardzo ważne jest również korzystanie z oryginalnych akcesoriów, które w przeciwieństwie do tanich zamienników, gwarantują większe bezpieczeństwo użytkowania.

Środki ostrożności należy zachować również w przypadku innych mobilnych urządzeń elektrycznych zasilanych bateriami. Podobnie jak smartfony, powinno się ładować wyłącznie w ciągu dnia, gdy mamy nad nimi kontrolę. Dotyczy to m.in. tabletów, laptopów, a także popularnych w ostatnim czasie hulajnóg elektrycznych.

Warto też pamiętać, by podczas dłuższej nieobecności w domu odłączać od zasilania urządzenia elektryczne. Wyjątkiem od tej reguły może być m.in. lodówka, która potrzebuje stałego dostępu do energii elektrycznej.

