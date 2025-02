Co to było?

Miażdżący raport NIK: nierozliczone dotacje i tysiące na alkohol

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Willi Lenza zostało opublikowane w BIP UM Szczecin 13 lutego, czyli kilka godzin po przedstawieniu przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu na temat pięciu szczecińskich i koszalińskich instytucji kultury. Kontrolerzy stwierdzili m.in. nierzetelny i nieskuteczny nadzór nad ich działalnością, brak jasnych reguł w przyznawaniu im dotacji.

Najwięcej zastrzeżeń NIK miała do Willa Lentza w Szczecinie. Ustalono, że instytucja nie zwróciła miastu niewykorzystanych 423 tys. zł z dotacji na rok 2021 r. Sprawę skierowano do prokuratury i rzecznika dyscypliny finansów publicznych. NIK krytycznie oceniła też zakupy alkoholu za 120 tys. zł, wydanie kilkunastu tysięcy złotych na przygotowanie specjalnej edycji ginu (tylko 26 proc. wyprodukowanego trunku przeznaczono na sprzedaż, większość na degustację) oraz nieterminowe zwroty zaliczek.

Miasto szuka nowego dyrektora Willi Lentza

W odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej Centrum Informacji Miasta przekazało, że choć „ostateczna treść ogłoszenia” o naborze na dyrektorskie stanowisko w Willi Lentza pojawiła się 13 lutego, to „decyzja o ogłoszeniu konkursu zapadła w ciągu ostatnich miesięcy”.

- Jej podjęcie związane było m.in. z upływającą kadencją Jadwigi Kimber na tym stanowisku – poinformowała we wtorek Marta Kufel ze szczecińskiego magistratu.

Nowy dyrektor ma rozpocząć urzędowanie 1 lipca 2025 r. Jego kadencja potrwa do 31 grudnia 2029 r. Kandydaci mają czas na składanie ofert do końca marca. Wymogi wobec przyszłego szefa Willi Lentza to co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych w sektorze kultury lub podmiotach sektora kreatywnego; wykształcenie wyższe; znajomość przepisów prawnych dotyczących działalności kulturalnej oraz finansów publicznych; doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, przede wszystkim z UE.

W opisie wymagań dodatkowych wskazano m.in. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz autorski dorobek publicystyczny, naukowy, wystawienniczy.

Jadwiga Kimber zarządzała Willą Lentza od 2021 r., czyli od powołania tej nowej szczecińskiej instytucji kultury. Wcześniej była zastępczynią dyrektor miejskiego wydziału kultury, pracowała też w wydziale promocji UM Szczecin.

Jesienią 2020 r. miasto ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Willi Lentza. Ofertę złożyło pięciu kandydatów, ale, jak tłumaczył magistrat, żaden nie spełniał wymogów formalnych. Drugie postępowanie konkursowe prezydent Szczecina zarządził w lutym 2021 r. Tym razem wpłynęło osiem ofert, tylko jedna nie spełniała wymogów formalnych, ale znów nie wybrano dyrektora w konkursie. Jak tłumaczy Marta Kufel, stało się tak „w związku z brakiem spójności koncepcji organizacyjno-programowych przedstawionych przez kandydatów z wizją organizatora, tj. Gminy Miasto Szczecin, w zakresie prowadzenia instytucji".

W 2021 r. Kimber została p.o. dyrektora, a w 2022 r. prezydent powierzył jest stanowisko dyrektora na trzyletnią kadencję.

We wspomnianym raporcie NIK podkreślono „brak należytego nadzoru prezydenta Szczecina” nad działalnością Willi Lentza. Nierozliczenie dotacji na 2021 r. (3,3 mln zł) i niezwrócenie miastu niewykorzystanych 423 tys. zł, naraziło budżet instytucji na dodatkowe koszty z tytuły odsetek (166 tys. zł). „Zdaniem Izby z powodu nienależytego nadzoru prezydent Szczecina doprowadził do zaniżenia dochodów miasta o niemal 589 tys. zł” – podkreślono w komunikacie NIK

Izba zwróciła uwagę, że rok 2023 Willa Lentza zakończyła stratą sięgającą 299 tys. zł, a na zakupy alkoholu wydano 120 tys. zł.

Mimo wykrycia przez NIK licznych nieprawidłowości w działalności Willi Lentza UM Szczecinie nie planuje tzw. kontroli wewnętrznej w tej instytucji.

- Urząd Miasta nie przeprowadza działań kontrolnych następujących po innych kontrolach przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne - poinformowała Marta Kufel. - Jednak z uwagi na zalecenia pokontrolne wydane przez inspektorów Najwyższej Izby Kontroli, zobowiązaliśmy instytucję do wdrożenia ich w życie, a ich realizacja zostanie sprawdzona przez jednostkę nadzorującą miejskie instytucje kultury.

Willa Lentza to jedna z 14 instytucji kultury w Szczecinie, których organizatorem lub współorganizatorem jest miasto. Zabytkowy obiekt, wzniesiony w latach 1888-1889, od 1950 r. był siedzibą Pałacu Młodzieży, gdzie odbywały się zajęcia edukacyjne i artystyczne dla najmłodszych. Po gruntownym remoncie Willa Lentza w 2021 r. rozpoczęła działalność jako miejska instytucja kulturalna, gdzie odbywają się m.in. koncerty i wernisaże.

