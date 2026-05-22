Niemieckie media oceniają otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wskazują na gigantyczne koszty pobytu

Ogromny kompleks wypoczynkowy w województwie zachodniopomorskim od dawna budził ciekawość turystów z całego kraju. Trwające przez wiele lat prace konstrukcyjne wreszcie dobiegły końca, a zarządcy budynku zaplanowali uroczystą inaugurację działalności na 26 czerwca 2026 roku.

Klienci mogą już swobodnie korzystać z wirtualnego systemu rezerwacji miejsc, o czym szerzej informowaliśmy m.in. tutaj: Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje można składać online. Branżowi eksperci od dawna przewidywali wyższe stawki niż w przeciętnych pensjonatach, ale oficjalne cenniki mocno zaskoczyły wielu potencjalnych gości. Sprawa stała się na tyle głośna, że temat podchwycili również dziennikarze zza naszej zachodniej granicy.

Niemiecki portal Ostsee-Zeitung o hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Redaktorzy serwisu informacyjnego Ostsee-Zeitung postanowili dokładnie przyjrzeć się nowej polskiej inwestycji nad morzem. Zagraniczni autorzy obszernie opisywali niespotykaną skalę całego przedsięwzięcia, ale głównym tematem ich artykułu stały się bardzo wygórowane opłaty za noclegi. Szybko wyszło na jaw, że spędzenie urlopu w tak luksusowych warunkach mocno uderzy po kieszeni każdego wczasowicza planującego pobyt w tym obiekcie.

Rezerwacji przybywa, ale ceny wywołują kontrowersje [...] W mediach społecznościowych wielu użytkowników reaguje zaskoczeniem na ceny. Niektórzy liczyli na specjalne oferty z okazji otwarcia. Inni zaczęli porównywać koszty pobytu z wycieczkami do Turcji, Grecji i Egiptu - pisał dziennik "Ostsee-Zeitung".

Koszty pobytu w hotelu Gołębiewski. Ile kosztuje nocleg w Pobierowie?

Stawki proponowane przez kompleks w Pobierowie robią ogromne wrażenie, ponieważ dwójka dorosłych wczasowiczów musi przeznaczyć około 1600 złotych na jedną dobę hotelową. Właściciele w zamian przygotowali jednak bardzo bogatą ofertę rozrywkową. Klienci otrzymują dostęp do parku wodnego, licznych basenów, nowoczesnej kręgielni oraz prywatnego kina. Organizatorzy zapewniają również dodatkowe atrakcje na plaży i wewnątrz gmachu. Zawsze znajdą się turyści, którzy chętnie przeznaczą pokaźne środki na komfortowy wypoczynek w tak prestiżowych oraz znakomicie wyposażonych przestrzeniach.