Niemiecki wandal w amoku na polskiej kolei. Zdemolował nastawnię i auto pracownika PKP

Nocny atak na nastawnię PKP w Łoźnicy

Jak wynika z relacji przekazanych przez Straż Ochrony Kolei, tuż po północy 19 marca doszło do groźnego incydentu. Agresywny sprawca wybił aż trzy szyby w oknach kolejowego budynku nastawni. Pełniący w tym czasie dyżur pracownik stacji Łoźnica niezwłocznie zaalarmował o sytuacji funkcjonariuszy SOK stacjonujących w Świnoujściu, którzy od razu wyruszyli na miejsce zdarzenia.

Zniszczenie okien w obiekcie infrastruktury kolejowej stanowiło jednak dopiero początek chuligańskich wybryków zagranicznego sprawcy.

Zdewastowane auto pracownika PKP Polskich Linii Kolejowych

Cel ataku przeniósł się wkrótce na zaparkowany w pobliżu pojazd, którego właścicielem był jeden z pracowników spółki PLK. Z ustaleń służb wynika, że obywatel Niemiec celowo urwał lusterko i wycieraczki, a także wybił szybę w prywatnym samochodzie. Działania wandalizmu zostały popełnione z premedytacją i bez żadnego racjonalnego motywu.

Ze wstępnych rachunków prowadzonych po incydencie wynika, że straty materialne spowodowane przez nocnego intruza mogą wynosić blisko trzy tysiące złotych.

Szybka akcja Straży Ochrony Kolei i zatrzymanie 52-latka

Zaraz po otrzymaniu wezwania, w kierunku stacji udał się patrol SOK ze Świnoujścia. W sprawnym ujęciu 52-letniego sprawcy brali również udział policjant z komisariatu w Mielnie oraz żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Zjednoczone siły szybko obezwładniły obcokrajowca, który wkrótce odpowie przed polskim wymiarem sprawiedliwości za celowe niszczenie mienia.

Szczegółowe wyjaśnianie wszystkich okoliczności tego nocnego aktu wandalizmu przejęli teraz śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Pociąg-widmo pod Kołbaskowem