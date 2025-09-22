Pijana Polka siała postrach na drodze

Do zdarzenia doszło w sobotni poranek, 20 września. Jak informuje niemiecka policja, o godzinie 8:40 do komisariatu w Anklam (Meklemburgia - Pomorze Przednie) wpłynęło zgłoszenie o kierowcy, który w niebezpieczny sposób porusza się po Leipziger Allee, czyli jednej z głównych ulic w mieście. Na miejscu patrol zatrzymał 46-letnią Polkę, która kierowała białym BMW.

Szybko okazało się, że kierująca prowadzi auto pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta jest kompletnie pijana. Urządzenie wskazało wręcz rekordową zawartość 3,39 promila alkoholu w organizmie.

46-latka mogła brać udział w kolizji

Kobieta została zatrzymana, pobrano od niej krew do badań, a jej prawo jazdy zostało zatrzymane. Ponadto uwagę policjantów zwróciły świeże uszkodzenia pojazdu. BMW miało ślady uszkodzeń na felgach, co mogło świadczyć, że auto brało wcześniej udział w zdarzeniu drogowym. Policja bada, czy uszkodzenia te powstały w wyniku kolizji.

Apel policji o pomoc w ustaleniu okoliczności zdarzenia

Policja w Anklam prowadzi śledztwo w tej sprawie i apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu okoliczności zdarzenia. Osoby, które widziały białe BMW z polskimi numerami rejestracyjnymi lub mają informacje na temat kolizji z jego udziałem, proszone są o kontakt z policją w Anklam pod numerem telefonu 03971/251 2224, przez stronę internetową www.polizei.mvnet.de lub na dowolnym komisariacie policji w Niemczech.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie