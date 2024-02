W Polsce kupisz je za grosze, w Niemczech to towar "premium". Za to polskie piwo trzeba słono zapłacić!

W środku nocy rozległ się potężny huk. "Budynek nie nadaje się do użytkowania"

Jak informuje portal nordkurier.de, przejście graniczne Lubieszyn-Linken zostanie w piątek zablokowane na 12 godzin - od godz. 8:00 do 20:00. Przejazd będzie możliwy jedynie dla służb ratunkowych i transportu publicznego.

Problemy z przejazdem mogą również wystąpić na ważnej trasie, z której korzystają mieszkańcy Szczecina i Gryfina. Cytowana przez nordkurier.de burmistrz Penkun Antje Zibell poinformowała, że ​demonstracja zapowiadana jest również na skrzyżowaniu dróg federalnych 2 i 113 między Tantow i Staffelde oraz Neurochlitz i Gartz/Oder. Oznacza to utrudnienia na trasie od Rosówka w kierunku Schwedt lub na popularnym skrócie do Gryfina przez Mescherin. Tutaj blokada może potrwać nawet do godz. 22:00.

W demonstracjach mają uczestniczyć zarówno rolnicy jak i przedsiębiorcy z Niemiec. Protesty mają związek m.in. z bezcłowym importem zboża z Ukrainy.

Nie powinno być jednak problemów z przejazdem autostradą A6/A11 przez przejście graniczne Kołbaskowo-Pomellen. Na demonstrację w tym miejscu okręg Vorpommern-Greifswald nie wydał zgody.

Ile kosztuje polskie piwo w Niemczech? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.