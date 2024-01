Widziałeś takie ogłoszenie? Nie daj się nabrać. To może być pułapka!

Obuwniczy potentat otworzył fabrykę pod Szczecinem

Fabryka, w której produkowane są - zdaniem niektórych - niekoniecznie ładne, ale za to niezwykle wygodne klapki Birkenstock, powstała tuż za polsko-niemiecką granicą, niespełna 50 kilometrów od Szczecina. Zakład znajduje się na terenie parku przemysłowego Industriepark Berlin-Szczecin w Pasewalku. Fabryka rozpoczęła produkcję we wrześniu 2023 roku, po trwającej 17 miesięcy budowie. Obecnie pracuje w niej 200 osób, jednak zatrudnienie ma wzrosnąć dwukrotnie, a w dalszej perspektywie nawet pięciokrotnie. A zarobki są całkiem niezłe, gdyż można zarobić minimum 12,41 euro na godzinę, co może dać - w przeliczeniu na złotówki - nawet ponad 9 tysięcy miesięcznie.

Linia autobusowa dla pracowników

Zatrudnienie w Birkenstock w Pasewalku znalazło wielu mieszkańców Szczecina i okolic. Mimo, iż dojazd do fabryki zajmuje ze Szczecina zaledwie kilkadziesiąt minut, nie każdy dysponuje własnym środkiem transportu. Dlatego uruchomiono specjalną linię autobusową, która dowozi pracowników do fabryki. Linia jest obsługiwana przez szczecińską firmę, która specjalizuje się w usługach transportowych, oferując m.in. transfery na lotnisko. Jak informuje portal wszczecinie.pl "autobusy obsługują trzy zmiany 6.00-14.00, 14-22.00 i 22:00-06:00".

Pracownicy, którzy chcą skorzystać z dojazdów do fabryki w Pasewalku, muszą jednak przygotować się na dodatkowy wydatek. Za miesięczny bilet trzeba zapłacić bowiem około 390 złotych. Kwota może wydawać się dość wysoka, jednak biorąc pod uwagę "niemieckie" zarobki, wydatek około 90 euro jest już nieco mniej odczuwalny. Alternatywnym rozwiązaniem może się okazać Deutschland Ticket, czyli bilet miesięczny na pociągi regionalne i komunikację miejską, obejmujący całe Niemcy, który kosztuje 49 euro. W tym przypadku trzeba jednak liczyć się z kilkunastozłotową dopłatą za dojazd do granicy, a także z nie zawsze sprzyjającym rozkładem jazdy. Pociągi ze Szczecina w kierunku Pasewalku kursują wprawdzie dość często, jednak niekoniecznie muszą pokrywać się z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy w fabryce.

Birkenstock - klapki i sandały znane na całym świecie

Birkenstock to znana niemiecka marka branży obuwniczej, z 250-letnią tradycją. Została założona w 1774 roku przez Johanna Adama Birkenstocka. Słynie z produkcji klapek i sandałów z korkowymi podeszwami i wyprofilowanymi anatomicznymi wkładkami. Mimo, iż buty tej marki niekoniecznie zachwycają swoim wyglądem, to cieszą się ogromną popularnością na całym świecie ze względu na wygodę ich noszenia. "Birkenstocki" są popularne również wśród gwiazd. Chętnie nosi je piłkarz Bayern Monahium Manuel Neuer, a znana modelka Heidi Klum ma własną kolekcję butów tej marki.

