Funkcjonariusze weszli siłą do jaskini hazardu

To kolejny lokal w Szczecinie, w którym prowadzona była działalność zabroniona przez polskie prawo. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze służb celno-skarbowych, zastali zamknięte drzwi. Pomimo wezwań do dobrowolnego otwarcia, mundurowi zmuszeni byli ostateczne do użycia siły w celu sforsowania drzwi.

- Zabezpieczyliśmy sześć nielegalnych automatów do gier hazardowych, siedem stanowisk komputerowych, stanowisko komputerowe dedykowane obsłudze lokalu, rejestrator do monitoringu, telefon komórkowy, dwa pendrive’y, odręczne notatki oraz gotówkę w kwocie 1400 zł - informuje Maciej Koniuszewski, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Konsekwencje nielegalnego hazardu

Prowadzenie tej nielegalnej działalności jest zagrożone poważnym konsekwencjami. Organizatorom nielegalnych gier hazardowych i właścicielom lokali, w których działają niezarejestrowane automaty, grożą kary pieniężne w wysokości 100 tysiecy złotych od każdego urządzenia.

- Niezależnie od wyżej wymienionych kar urządzanie lub prowadzenie gier na automatach wbrew przepisom prawa stanowi przestępstwo skarbowe, które jest zagrożone karą grzywny, karą pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie - dodaje rzecznik IAS.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że wszelkie informacje dotyczące nielegalnego hazardu można zgłaszać:

telefonicznie na numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS – 800 060 000

za pomocą elektronicznego formularza: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy (link otwiera nowe okno)

mailowo na adres: [email protected]

i Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Nielegalny hazard w centrum Szczecina

Sonda Grałeś kiedyś w gry hazardowe? Tak Nie Wolę się nie przyznawać