Nielegalny proceder kwitł w lokalu w piwnicy. Służby musiały wkroczyć siłą

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci ze szczecińskiej komendy miejskiej weszli do lokalu użytkowego ukrytego w piwnicy jednej z kamienic w centrum miasta. W środku – zamiast handlu czy usług – działał nielegalny salon gier hazardowych. Akcja służb zakończyła się zabezpieczeniem sprzętu, gotówki i postawieniem zarzutów.

Nalot na podziemny punkt hazardowy

Do wspólnej akcji doszło 4 lutego 2026 roku. Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno‑Skarbowego oraz szczecińscy policjanci wkroczyli do lokalu, który – według ustaleń – miał być miejscem nielegalnych gier.

– Zabezpieczono sześć stanowisk komputerowych do gier hazardowych, trzy klasyczne automaty, router, telefony komórkowe oraz gotówkę – przekazał Sebastian Osiński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

W piwnicy panowały warunki typowe dla nielegalnych punktów: brak oznaczeń, zamknięte drzwi, monitoring wejścia i próby ukrycia działalności przed służbami.

Zarzuty i konsekwencje

Po akcji jedna osoba usłyszała zarzuty dotyczące urządzania nielegalnych gier hazardowych. Kolejne dziewięć osób odpowie za udział w nielegalnych grach – zarówno na automatach, jak i w hazardzie prowadzonym przez Internet.

KAS przypomina, że prowadzenie gier hazardowych bez zezwolenia to przestępstwo. Grozi za nie wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat. Dodatkowo za każdy nielegalny automat przewidziana jest kara administracyjna w wysokości 100 tys. zł – zarówno dla organizatora, jak i właściciela lokalu.

– Jednym z naszych kluczowych zadań jest zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalnym hazardem. W takich miejscach często ujawniamy również narkotyki, alkohol czy osoby poszukiwane – podkreśla Osiński.

KAS uderza w przestępczość gospodarczą

W 2025 roku Krajowa Administracja Skarbowa zabezpieczyła majątek członków grup przestępczych na ponad 64 mln zł. Służby zapowiadają, że kontrole będą kontynuowane, a nielegalne punkty hazardowe – likwidowane.

Policja i KAS apelują również o zgłaszanie podejrzanych miejsc. Do dyspozycji mieszkańców jest Krajowy Telefon Interwencyjny KAS: 800 060 000, a także adres e‑mail [email protected].

– Każdy sygnał jest dla nas ważny. Dzięki zgłoszeniom możemy szybciej reagować i eliminować takie miejsca z przestrzeni publicznej – dodaje rzecznik IAS.

