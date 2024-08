Długi weekend w Szczecinie

Niecodzienne zakupy i liczne atrakcje. Letni jarmark na Jasnych Błoniach przyciągnął tłumy

Jasne Błonia to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez szczecinian w weekendy. Długi sierpniowy weekend przyciągnął jeszcze większe tłumy za sprawą letniej edycji Jarmarku Szczecińskiego. To była nie tylko okazja do zrobienia niecodziennych zakupów, ale też skosztowania ciekawych potraw i miłego spędzenia czasu w pięknym otoczeniu.