Niecodzienna interwencja w Dniu Matki. Policjant ruszył na pomoc... kaczkom!

Grzegorz Kluczyński
2026-05-28 10:56

W Dniu Matki na jednej z ulic Nowogardu (woj. zachodniopomorskie) rozegrała się scena, która rozczuliła kierowców i przechodniów. Policjant zauważył mamę kaczkę z gromadką puchatych maluchów próbujących sforsować ruchliwą jezdnię. Mundurowy nie wahał się ani chwili — wyszedł z radiowozu i… zorganizował im prawdziwą eskortę.

Kaczki na pasach — interwencja inna niż wszystkie

Do zdarzenia doszło w środę, 26 maja, czyli w Dniu Matki. Policjant z Komisariatu Policji w Nowogardzie zauważył ptasią rodzinę kręcącą się przy krawędzi jezdni. Mama kaczka wyraźnie chciała przeprowadzić swoje pociechy na drugą stronę, ale samochody pędzące ulicą skutecznie ją zniechęcały.

Funkcjonariusz zatrzymał radiowóz, wysiadł i zatrzymał ruch. Kierowcy z uśmiechem obserwowali, jak małe kaczątka drepczą za swoją mamą, korzystając z policyjnej ochrony niczym VIP-y.

Policyjne „pomagamy i chronimy” w praktyce

Jak podkreśla policja, choć sytuacja była nietypowa, doskonale pokazuje, że hasło „Pomagamy i chronimy” działa w każdej sytuacji — także wtedy, gdy chodzi o najmniejszych mieszkańców miasta.

Dzięki szybkiej reakcji mundurowego kacza rodzina bezpiecznie dotarła na drugą stronę ulicy, a całe zajście wywołało falę sympatii wśród świadków.

Dzień Matki z pięknym przesłaniem

Policja zwraca uwagę, że interwencja miała symboliczny wydźwięk — każda mama troszczy się o swoje dzieci, a funkcjonariusze pomagają, gdy tylko mogą.

Tym razem pomoc trafiła do pierzastej rodziny, ale przesłanie jest uniwersalne: bezpieczeństwo najmłodszych — niezależnie od gatunku — jest najważniejsze.

