Kaczy "terror" w centrum Szczecina. Była blokada ulicy i bolesne dziobanie

Do niecodziennej interwencji straży miejskiej doszło w piątek, 26 maja, wczesnym popołudniem w centrum Szczecina.

- W piątkowe popołudnie strażnicy miejscy z Referatu Ruchu Drogowego realizowali interwencje w centrum miasta - informuje st. insp. Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej. - Podczas wykonywania czynności kontrolnych do strażników podeszli przechodnie informując ich, że kacza rodzina stwarza zagrożenie na jezdni maszerując po niej całą szerokością.

Funkcjonariusze udali się więc we wskazane miejsce. Rzeczywiście była tam kaczka z młodymi. Ptaki poruszały się po jezdni, nie tylko tamując ruch, ale też stwarzając dla siebie duże zagrożenie. Strażnicy przystąpili do działań, jednak nie spodziewali się, że interwencja nie będzie należała do najłatwiejszych

- Kacza rodzinka została wyłapana przez strażników - dodaje Joanna Wojtach. - Nie obyło się bez komplikacji, bo mama-kaczka broniła dostępu do swoich małych i boleśnie dziobnęła strażnika. Udało się wszystkie ptaki złapać i w kartonie przetransportować do łowczego miejskiego.

Kaczki zostaną następnie wypuszczone do swojego naturalnego środowiska, czyli zdecydowanie bliżej wody i z dala od ruchliwych ulic.

