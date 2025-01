Jak informuje szczecińska policja, sylwester w Szczecinie minął bez poważniejszych wydarzeń kryminalnych. Na szczęście na drogach nie doszło również do wypadków. Liczba ujawnionych do godziny 9:00 kierujących po spożyciu alkoholu w zestawieniu z Nowym Rokiem 2024 okazała się niższa, jednak nie zmienia to faktu, że wciąż było ich za dużo. "Cały czas apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Wracajmy bezpiecznie do domu!" - apelują policjanci.

Szczecińscy policjanci ocenili sylwestrową noc jako umiarkowanie spokojną. "W działania zabezpieczające na czas nocy sylwestrowej zaangażowani byli funkcjonariusze z wszystkich pionów, również operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. Wzmocnione były dyżury zdarzeniowe na komisariatach" - informuje KMP Szczecin.

Od godziny 19:00 31 grudnia do 6:00 rano 1 stycznia policjanci interweniowali w sumie blisko 240 razy.

W noworoczny poranek, do godz. 9:00 szczecińscy funkcjonariusze ujawnili czterech nieodpowiedzialnych kierowców, którzy zdecydowali się prowadzić swoje pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu, czy też środków odurzających. Wszyscy odpowiedzą za swoje bezmyślne zachowanie, a noc sylwestrowa 2024/2025 z pewnością nie będzie przez nich miło wspominana.

