Nie stój w korku nad morze. Te kąpieliska w Szczecinie i okolicach już działają. Gdzie schłodzić się podczas weekendowych upałów?

Super Express
Super Express
2026-06-26 14:50

Pora na upalny, letni weekend. Dla większości mieszkańców Szczecina pierwszą myślą będzie ucieczka nad Bałtyk. Zanim jednak spakujecie auto, pomyślcie o możliwych zatorach na trasie ekspresowej S3. Miejsce na ochłodę z pełną obsadą ratowników znajdziecie znacznie bliżej – bez marnowania paliwa i nerwów. Sprawdziliśmy oficjalny rejestr Sanepidu na weekend 26–28 czerwca 2026 roku. Miejskie hity działają już w pełni, a tuż za granicami Szczecina właśnie w tę sobotę startuje urokliwa, alternatywna plaża. Sprawdź, gdzie bezpiecznie wskoczysz do wody w najbliższych dniach.

Szczecin i otaczające go powiaty mają ogromne szczęście do czystych jezior. W ten upalny weekend wszystkie oficjalne, miejskie kąpieliska są otwarte i w pełni zabezpieczone przez ratowników. Zobacz, gdzie najlepiej uciec przed betonowym skwarem.

Szczecińskie klasyki. Wielka trójka w granicach miasta już działa

Jeśli nie chcesz opuszczać Szczecina, miejska oferta jest bogata. Sezon w stolicy Pomorza Zachodniego ruszył najwcześniej, bo już w połowie czerwca, więc cała infrastruktura jest gotowa na przyjęcie tłumów:

  • Kąpielisko Głębokie: Otwarte codziennie (sezon od 15 czerwca). Prawdziwe płuca miasta otoczone lasami. Idealny dojazd tramwajem sprawia, że w gorące weekendy będzie to jedno z najchętniej wybieranych miejsc.
  • Kąpielisko Dziewoklicz: Otwarte codziennie (sezon od 15 czerwca). Świetnie zlokalizowane nad Odrą zachodnią, nowoczesne kąpielisko, które po modernizacji przyciąga fanów czystego piasku i bezpiecznego pluskania.
  • Kąpielisko Dąbie: Otwarte codziennie (sezon od 15 czerwca). Jedno z największych jezior w Polsce oferuje iście morską panoramę w granicach miasta. Ogromna plaża pomieści spragnionych słońca mieszkańców.

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Reset za miastem. Gdzie nad wodę godzinę od Szczecina?

Wolisz uciec od zgiełku i szukasz alternatywy tuż pod Szczecinem? Okoliczne gminy przygotowały świetne spoty, a część z nich świętuje oficjalny start sezonu dokładnie w ten weekend.

  • Kąpielisko w Steklnie (pow. gryfiński) – start sezonu kąpielowego w sobotę, 27 czerwca. To nasz weekendowy hit. Kameralne, czyste i urokliwe jezioro otoczone zielenią inauguruje swój strzeżony sezon idealnie na uderzenie największego żaru. Doskonała opcja na ucieczkę z południowych dzielnic Szczecina.
  • Kąpielisko w Trzebieży (pow. policki) – sezon ruszył w piątek, 26 czerwca. Oficjalne otwarcie bezpiecznej strefy nad Zalewem Szczecińskim nastąpiło tuż przed weekendową falą upałów. Piękna, szeroka plaża z promenadą to idealny kierunek dla mieszkańców Polic i północnego Szczecina.
  • Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie (pow. stargardzki): Otwarte, sezon od 19 czerwca. Legendarna, gigantyczna plaża, która swoją infrastrukturą może rywalizować z nadmorskimi kurortami. Płytki i bezpieczny brzeg kusi rodziny z całego regionu.
  • Kąpielisko w Lubczynie (pow. goleniowski): Otwarte, sezon od 20 czerwca. Piękna, piaszczysta plaża nad jeziorem Dąbie, od strony Goleniowa. Kameralna alternatywa z pełnym zapleczem ratowniczym.

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Szczecin szykuje się na upały
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Kajak, żagle czy piaszczyste dno? Wybierz plażę pod swoje potrzeby

Szczecińskie i podszczecińskie akweny mocno różnią się od siebie pod względem ukształtowania terenu i możliwości rekreacyjnych. Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko leżenia plackiem na kocu, zobacz naszą techniczną ściągawkę:

  • Najlepsze miejsca na sporty wodne: Jeśli marzy Ci się deska SUP, kajak lub rower wodny, bezkonkurencyjne są Głębokie oraz Lubczyna. Znajdziesz tam świetnie wyposażone wypożyczalnie sprzętu. Z kolei Miedwie (Zieleniewo) to mekka dla fanów windsurfingu i kitesurfingu z uwagi na doskonałe warunki wiatrowe.
  • Gdzie dno opada najłagodniej?: Pod względem bezpieczeństwa dla dzieci wygrywa Jezioro Miedwie. Szeroka mielizna ciągnie się tam przez dziesiątki metrów od brzegu, dzięki czemu woda bardzo szybko się nagrzewa, a maluchy mogą bezpiecznie brodzić w piaszczystym dnie.
  • Morski klimat bez słonej wody: Jeśli tęsknisz za klimatem kurortu, wybierz Trzebież lub Dąbie. Przestrzeń, szum fal i szeroki horyzont pozwalają całkowicie zapomnieć, że jesteśmy zaledwie kilkanaście minut drogi od centrum dużego miasta.

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Pogodowy alert w Szczecinie. Jak przetrwać upał?

Przy temperaturach przekraczających 33–34 stopnie Celsjusza, nasz organizm zaczyna działać w trybie awaryjnym. Aby weekendowy relaks nad wodą nie zakończył się udarem lub interwencją pogotowia, pamiętaj o kilku zasadach:

  • Gdy leżysz na plaży w pełnym słońcu, Twoje naczynia krwionośne maksymalnie się rozszerzają. Gwałtowny skok do wody o temperaturze 18-20 stopni wywołuje potężny skurcz naczyń, co może skończyć się utratą przytomności, a nawet zatrzymaniem akcji serca. Daj sobie kwadrans w cieniu przed wejściem do jeziora, a samo schładzanie zacznij od karku, splotu słonecznego i nóg.
  •  Choć w pełnym słońcu marzysz o napoju z masą lodu, w rzeczywistości... tylko potęgujesz uczucie gorąca. Organizm musi zużyć mnóstwo energii, aby ogrzać ten płyn w żołądku, co dodatkowo Cię rozgrzewa. Ratownicy i lekarze polecają napoje w temperaturze pokojowej lub lekko chłodne, które nawadniają komórki znacznie szybciej.
  • Odpocznij od słońca w "godzinach szczytu": Między 11:30 a 15:00 promieniowanie UV jest najbardziej agresywne, a wiatr nad szczecińskimi jeziorami (zwłaszcza nad Miedwiem czy Dąbiem) potrafi zdradliwie oszukać nasze zmysły – chłodzi skórę, podczas gdy słońce głęboko ją pali. W tych godzinach przenieś się pod parasol, do lasu otaczającego Głębokie lub pod zadaszenie plażowej gastronomii.
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