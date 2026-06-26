Szczecin i otaczające go powiaty mają ogromne szczęście do czystych jezior. W ten upalny weekend wszystkie oficjalne, miejskie kąpieliska są otwarte i w pełni zabezpieczone przez ratowników. Zobacz, gdzie najlepiej uciec przed betonowym skwarem.

Szczecińskie klasyki. Wielka trójka w granicach miasta już działa

Jeśli nie chcesz opuszczać Szczecina, miejska oferta jest bogata. Sezon w stolicy Pomorza Zachodniego ruszył najwcześniej, bo już w połowie czerwca, więc cała infrastruktura jest gotowa na przyjęcie tłumów:

Kąpielisko Głębokie : Otwarte codziennie (sezon od 15 czerwca). Prawdziwe płuca miasta otoczone lasami. Idealny dojazd tramwajem sprawia, że w gorące weekendy będzie to jedno z najchętniej wybieranych miejsc.

: Otwarte codziennie (sezon od 15 czerwca). Prawdziwe płuca miasta otoczone lasami. Idealny dojazd tramwajem sprawia, że w gorące weekendy będzie to jedno z najchętniej wybieranych miejsc. Kąpielisko Dziewoklicz : Otwarte codziennie (sezon od 15 czerwca). Świetnie zlokalizowane nad Odrą zachodnią, nowoczesne kąpielisko, które po modernizacji przyciąga fanów czystego piasku i bezpiecznego pluskania.

: Otwarte codziennie (sezon od 15 czerwca). Świetnie zlokalizowane nad Odrą zachodnią, nowoczesne kąpielisko, które po modernizacji przyciąga fanów czystego piasku i bezpiecznego pluskania. Kąpielisko Dąbie: Otwarte codziennie (sezon od 15 czerwca). Jedno z największych jezior w Polsce oferuje iście morską panoramę w granicach miasta. Ogromna plaża pomieści spragnionych słońca mieszkańców.

Reset za miastem. Gdzie nad wodę godzinę od Szczecina?

Wolisz uciec od zgiełku i szukasz alternatywy tuż pod Szczecinem? Okoliczne gminy przygotowały świetne spoty, a część z nich świętuje oficjalny start sezonu dokładnie w ten weekend.

Kąpielisko w Steklnie (pow. gryfiński) – start sezonu kąpielowego w sobotę, 27 czerwca. To nasz weekendowy hit. Kameralne, czyste i urokliwe jezioro otoczone zielenią inauguruje swój strzeżony sezon idealnie na uderzenie największego żaru. Doskonała opcja na ucieczkę z południowych dzielnic Szczecina.

(pow. gryfiński) – start sezonu kąpielowego w sobotę, 27 czerwca. To nasz weekendowy hit. Kameralne, czyste i urokliwe jezioro otoczone zielenią inauguruje swój strzeżony sezon idealnie na uderzenie największego żaru. Doskonała opcja na ucieczkę z południowych dzielnic Szczecina. Kąpielisko w Trzebieży (pow. policki) – sezon ruszył w piątek, 26 czerwca. Oficjalne otwarcie bezpiecznej strefy nad Zalewem Szczecińskim nastąpiło tuż przed weekendową falą upałów. Piękna, szeroka plaża z promenadą to idealny kierunek dla mieszkańców Polic i północnego Szczecina.

(pow. policki) – sezon ruszył w piątek, 26 czerwca. Oficjalne otwarcie bezpiecznej strefy nad Zalewem Szczecińskim nastąpiło tuż przed weekendową falą upałów. Piękna, szeroka plaża z promenadą to idealny kierunek dla mieszkańców Polic i północnego Szczecina. Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie (pow. stargardzki): Otwarte, sezon od 19 czerwca. Legendarna, gigantyczna plaża, która swoją infrastrukturą może rywalizować z nadmorskimi kurortami. Płytki i bezpieczny brzeg kusi rodziny z całego regionu.

(pow. stargardzki): Otwarte, sezon od 19 czerwca. Legendarna, gigantyczna plaża, która swoją infrastrukturą może rywalizować z nadmorskimi kurortami. Płytki i bezpieczny brzeg kusi rodziny z całego regionu. Kąpielisko w Lubczynie (pow. goleniowski): Otwarte, sezon od 20 czerwca. Piękna, piaszczysta plaża nad jeziorem Dąbie, od strony Goleniowa. Kameralna alternatywa z pełnym zapleczem ratowniczym.

Polecamy: Ponad 30 stopni w cieniu. Miasto szykuje się na falę morderczych upałów

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Kajak, żagle czy piaszczyste dno? Wybierz plażę pod swoje potrzeby

Szczecińskie i podszczecińskie akweny mocno różnią się od siebie pod względem ukształtowania terenu i możliwości rekreacyjnych. Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko leżenia plackiem na kocu, zobacz naszą techniczną ściągawkę:

Najlepsze miejsca na sporty wodne: Jeśli marzy Ci się deska SUP, kajak lub rower wodny, bezkonkurencyjne są Głębokie oraz Lubczyna. Znajdziesz tam świetnie wyposażone wypożyczalnie sprzętu. Z kolei Miedwie (Zieleniewo) to mekka dla fanów windsurfingu i kitesurfingu z uwagi na doskonałe warunki wiatrowe.

Jeśli marzy Ci się deska SUP, kajak lub rower wodny, bezkonkurencyjne są Głębokie oraz Lubczyna. Znajdziesz tam świetnie wyposażone wypożyczalnie sprzętu. Z kolei Miedwie (Zieleniewo) to mekka dla fanów windsurfingu i kitesurfingu z uwagi na doskonałe warunki wiatrowe. Gdzie dno opada najłagodniej?: Pod względem bezpieczeństwa dla dzieci wygrywa Jezioro Miedwie. Szeroka mielizna ciągnie się tam przez dziesiątki metrów od brzegu, dzięki czemu woda bardzo szybko się nagrzewa, a maluchy mogą bezpiecznie brodzić w piaszczystym dnie.

Szeroka mielizna ciągnie się tam przez dziesiątki metrów od brzegu, dzięki czemu woda bardzo szybko się nagrzewa, a maluchy mogą bezpiecznie brodzić w piaszczystym dnie. Morski klimat bez słonej wody: Jeśli tęsknisz za klimatem kurortu, wybierz Trzebież lub Dąbie. Przestrzeń, szum fal i szeroki horyzont pozwalają całkowicie zapomnieć, że jesteśmy zaledwie kilkanaście minut drogi od centrum dużego miasta.

Pogodowy alert w Szczecinie. Jak przetrwać upał?

Przy temperaturach przekraczających 33–34 stopnie Celsjusza, nasz organizm zaczyna działać w trybie awaryjnym. Aby weekendowy relaks nad wodą nie zakończył się udarem lub interwencją pogotowia, pamiętaj o kilku zasadach: