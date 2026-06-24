Ponad 30 stopni w cieniu! Miasto szykuje się na falę morderczych upałów

Kurtyny wodne wracają do centrum miasta

We wtorek pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji rozstawili trzy kurtyny wodne w najbardziej uczęszczanych punktach miasta: na pl. Zwycięstwa, pl. Adamowicza oraz u zbiegu ul. Malczewskiego i Wyzwolenia. Jak podkreśla rzeczniczka ZWiK Hanna Pieczyńska, od środy każdy przechodzień będzie mógł schłodzić się przyjemną mgiełką.

Pieczyńska zapowiada, że to dopiero początek. Docelowo w mieście mają stanąć pięć kurtyn, a obecnie trwają naprawy urządzeń uszkodzonych w poprzednich sezonach. Wskazuje też, że kurtyny uruchamiane są zawsze wtedy, gdy temperatura przekracza 27 stopni C.

Poidełka ZWiK gotowe na rekordowe temperatury

ZWiK przypomina, że w kilkunastu punktach Szczecina działają miejskie poidełka, m.in. na Bramie Portowej, pl. Lotników, bulwarach nadodrzańskich, Jasnych Błoniach, Różance, przy Arkonce, a także w skateparku przy ul. Chełmińskiej w Podjuchach czy na Skwerze Misia Wojtka na Krzekowie.

Rzeczniczka zapewnia, że wszystkie poidełka są wyraźnie oznaczone, a woda jest „smaczna i zdrowa”. Wystarczy zabrać ze sobą bidon i napełnić go na miejscu. To ważne, bo – jak podkreślają lekarze – w czasie upałów kluczowe jest nawodnienie organizmu, noszenie przewiewnych ubrań i unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia.

RCB ostrzega: nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie

W związku z nadchodzącą falą upałów MSWiA zwołało odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie RCB przypomina, by nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, a w mieszkaniach w ciągu dnia trzymać zamknięte okna i zasłonięte żaluzje, co pomaga ograniczyć nagrzewanie pomieszczeń.

IMGW: Zachodniopomorskie w strefie największego upału

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami obowiązujące od 25 do 27 czerwca. Najwyższe temperatury – ponad 35 stopni C – prognozowane są właśnie w województwach lubuskim i zachodniopomorskim.

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Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę? Grzmot Błyskawicę Następne pytanie