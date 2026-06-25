Pogoda dla Szczecina na weekend 26-28 czerwca

Mieszkańcy Szczecina mogą przygotować się na prawdziwie letni weekend. Pogoda będzie stabilna, jeśli chodzi o opady – prognozy nie przewidują deszczu ani w piątek, ani w sobotę, ani w niedzielę. Kluczowym elementem aury będzie jednak temperatura, która z każdym kolejnym dniem będzie coraz wyższa. Weekend zacznie się od bardzo ciepłego dnia, a zakończy upalną niedzielą.

Piątek, 26 czerwca: Słoneczny i ciepły start

Piątek zapowiada się jako najspokojniejszy dzień weekendu. Niebo nad Szczecinem będzie bezchmurne, co zapewni mnóstwo słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 31 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie ochłodę do około 16°C, co pozwoli na odpoczynek przed cieplejszą częścią weekendu. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Sobota, 27 czerwca: Wyraźnie cieplej i trochę chmur

Już w sobotę odczujemy wyraźny wzrost temperatury. Słupki rtęci powędrują aż do 35 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, jednak nie wpłynie ono na odczuwalny upał. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 18°C. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Niedziela, 28 czerwca: Kulminacja upałów

Niedziela będzie najgorętszym dniem tego weekendu w Szczecinie. Temperatura maksymalna osiągnie aż 38 stopni Celsjusza, co oznacza prawdziwy żar lejący się z nieba. Podobnie jak w sobotę, na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Nadchodząca noc zapowiada się na tropikalną, ponieważ temperatura nie spadnie poniżej 22°C. Wiatr nieco przybierze na sile, ale wciąż będzie łagodny, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Szczecinie?

Taka pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, jednak przy tak wysokich temperaturach warto zachować ostrożność. Piątek, z bezchmurnym niebem i nieco niższą temperaturą, będzie idealny na dłuższe spacery czy rekreację w miejskich parkach. Sobota i niedziela to już dni, w których najlepiej szukać ochłody nad wodą lub w cieniu drzew. Wysoka temperatura, zwłaszcza w niedzielę, może być męcząca, dlatego aktywność fizyczną lepiej zaplanować na wczesny ranek lub późny wieczór. To doskonały czas na piknik w zacienionym miejscu lub po prostu relaks z książką na łonie natury.

Dane pogodowe: OpenWeather