Wcześniej znajdowało się w tym miejscu boisko sportowe. W 1999 roku teren trafił w ręce prywatnego inwestora, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miał w tym miejscu postawić obiekty sportowe. Tak się jednak nie stało. U zbiegu ulic Mickiewicza i Waryńskiego rozpoczęła się budowa budynku mieszkalnego. Miasto wystąpiło z pozwem do sądu, a inwestycja została wstrzymana.

Nie ma chętnych na pustostan. Samowola budowlana na Pogodnie straszy od lat

W 2015 roku niezabudowana część działki wróciła do miasta, jednak pustostan wciąż straszy. Niedokończony budynek niszczeje, kilka razy doszło w nim do pożarów, jego stan jest obecnie tak zły, że jego dalsza budowa może być nieopłacalna. Dodatkowo deweloper ma problemy finansowe, co skutkowało już trzykrotnym wystawieniem nieruchomości na licytację komorniczą. Ostatnia odbyła się 27 marca 2023 roku, jednak nawet mimo atrakcyjnej ceny wywoławczej (3,7 mln zł) nie zgłosił się ani jeden chętny. Wszystko wskazuje więc na to, że budynek-widmo na Pogodnie będzie straszył dalej.