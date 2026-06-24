Narkotyki, grzyby halucynogenne i amunicja! Wspólna akcja KAS i policji

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-24 13:03

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policjanci ze Szczecina przeprowadzili akcję, która zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny podejrzanego o udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. Mundurowi natrafili nie tylko na marihuanę, ale także na grzyby psylocybinowe i amunicję, której podejrzany nie miał prawa posiadać.

Substancje w przesyłce i kolejne odkrycia

Do zatrzymania doszło podczas działań prowadzonych przez funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno‑Skarbowego w Szczecinie wspólnie z policjantami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Już na początku akcji mundurowi przechwycili przesyłkę kurierską, w której znajdowało się ponad 2,8 kg suszu marihuany.

Jak informuje dr Sebastian Osiński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej, to był dopiero początek ustaleń.

– Dalsze czynności pozwoliły na ujawnienie kolejnych substancji zabronionych oraz sprzętu mogącego służyć do ich dystrybucji. Skala znaleziska wskazuje na profesjonalny charakter działalności zatrzymanego – podkreśla rzecznik IAS w Szczecinie.

Podczas przeszukań – obejmujących mężczyznę, jego samochód, dwa mieszkania oraz pomieszczenie magazynowe – funkcjonariusze zabezpieczyli ponad kilogram grzybni z wyrośniętymi grzybami psylocybinowymi, ponad 70 gramów suszu grzybów psylocybinowych oraz blisko 7 gramów marihuany. Znaleziono również wagę elektroniczną, zagłuszarkę sygnału, siedem telefonów komórkowych, dwa laptopy oraz 75 sztuk amunicji do broni palnej, na którą zatrzymany nie miał zezwolenia.

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Zarzut i decyzja sądu

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. To jedno z najpoważniejszych przestępstw narkotykowych, za które grozi wieloletnia kara więzienia.

Sąd – na wniosek prokuratury – zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Jak podkreśla dr Sebastian Osiński, działania funkcjonariuszy KAS i policji po raz kolejny pokazują, że współpraca służb przynosi wymierne efekty w walce z przestępczością narkotykową.

– To przykład skutecznej koordynacji i szybkiej reakcji. Eliminujemy z obrotu niebezpieczne substancje i osoby, które próbują na nich zarabiać kosztem zdrowia innych – dodaje rzecznik.

Co dalej w sprawie?

Śledczy analizują zabezpieczony sprzęt elektroniczny i telefony, które mogą zawierać informacje o skali działalności zatrzymanego oraz jego ewentualnych współpracownikach. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Słoiki z grzybami psylocybinowymi na drewnianym blacie, jeden z nich w zbliżeniu ukazuje świeże grzybnie. Materiał z interwencji KAS i policji, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
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