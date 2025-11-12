Brutalny rozbój na szczecińskim Niebuszewie

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu Markowi S. i 31-letniemu Pawłowi S., którzy są podejrzani o dokonanie rozboju w nocy 5 kwietnia 2025 roku w Szczecinie przy ul. Słowackiego. Mężczyźni mieli zaatakować pokrzywdzonego, używając przemocy i noża, a następnie ukraść mu telefon komórkowy o wartości kilku tysięcy złotych oraz pieniądze.

Uderzyli siekierą, żeby zdobyć PIN do telefonu

Jak informuje prokuratura, to jednak nie był koniec dramatu. Sprawcy mieli uderzyć pokrzywdzonego siekierą, aby zmusić go do podania numeru PIN do zabranego aparatu telefonicznego. Czyn ten został zakwalifikowany jako rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, naruszenie nietykalności cielesnej oraz zmuszanie do określonego zachowania.

Paweł S. został dodatkowo oskarżony o dokonanie czterech kradzieży perfum na terenie szczecińskich drogerii.

Recydywiści wkrótce staną przed sądem

Obaj oskarżeni byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa i będą odpowiadać przed sądem w ramach recydywy. Paweł S. częściowo przyznał się do winy, natomiast Marek S. zaprzeczył swojemu udziałowi w napadzie.

Akt oskarżenia przeciwko obu sprawcom rozboju trafił do Sądu Okręgowego w Szczecinie, co oznacza, że wkrótce odpowiedzą za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości. Za zarzucane przestępstwa grozi im kara do 30 lat pozbawienia wolności.

