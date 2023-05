Na to wydarzenie czekali nie tylko ogrodnicy. Kiermasz "Pamiętajcie o ogrodach" przyciąga tłumy

Turysta pojechał do Międzyzdrojów i pokazał "paragon grozy". Tyle zapłacił za gofry i kawę. Internauci sprowadzili go na ziemię

Wiosenna edycja kiermaszu odbywa się w weekend 5-6 maja. Na Wałach Chrobrego swoją ofertę prezentuje ponad 100 wystawców branży ogrodniczej. Dużą popularnością cieszą się przede wszystkim sadzonki bylin i krzewów, a także drzewka owocowe i ozdobne trawy. Jest to również okazja do zakupu rzadkich i egzotycznych odmian roślin, których nie można znaleźć na co dzień w zwykłych sklepach ogrodniczych. Właściciele mniejszych i większych ogrodów mogą zaopatrzyć się także w środki ochrony roślin, narzędzia i akcesoria ogrodnicze, a także elementy małej architektury jak meble ogrodowe czy fontanny.

Kiermasz oferuje również coś dla miłośników dobrej kuchni. To właśnie z myślą o nich przygotowano "Wałówkę z przysmakami", czyli stoiska z regionalnymi wyrobami: wędlinami, pieczywem, winem, miodem oraz wieloma innymi przysmakami, których na próżno szukać w supermarketach.

"Pamiętajcie o ogrodach" to już prawdziwa szczecińska tradycja. Wydarzenie odbywa się od wielu lat, niezmiennie w tym samym miejscu, czyli na Wałach Chrobrego i cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Miłośnicy roślin spotykają się tutaj dwa razy do roku - wiosną i jesienią.