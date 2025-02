To się stanie już w ten piątek i nie możesz tego przegapić. Kolejnej szansy z pewnością nie dożyjesz

Autor:

Aleja Fałata to główny szlak komunikacyjny w Parku Kasprowicza, który prowadzi z Jasnych Błoni w stronę odnowionego Teatru Letniego, Ogrodu Różanego, Syrenich Stawów, kąpieliska Arkonka i Lasu Arkońskiego. Korzystają z niego tysiące spacerowiczów i rowerzystów. Niestety od wielu lat jego stan pozostawiał wiele do życzenia. Mówiąc wprost - był fatalny. Nawierzchnia była nierówna, wypłukana przez opady deszczu, ubytki były uzupełniane gruzem. Do tego dochodziły połamane krawężniki i wystające studzienki, o które można było łatwo się potknąć.

Mieszkańcy od wielu lat apelowali o remont alei, jednak w budżecie miasta wciąż brakowało pieniędzy i inwestycja była odkładana na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zniszczona aleja zaczęła "kłuć w oczy" jeszcze bardziej po oddaniu do użytku przebudowanego Teatru Letniego. Do nowoczesnego obiektu określanego mianem "nowej ikony architektonicznej Szczecina" wciąż trzeba było chodzić nieestetycznym i niebezpiecznym traktem.

Przełom nastąpił w grudniu 2023 roku, gdy miasto ogłosiło przetarg na remont alei. Blisko rok później, pod koniec 2024 roku rozpoczął się długo wyczekiwany remont.

Prace postępują w zawrotnym tempie. Niemal na całej długości, od Pomnika Czynu Polaków do ul Zaleskiego widać już zarys nowej alei wraz z wyznaczoną drogą dla rowerów i podbudową. Dobrą wiadomością dla przeciwników "betonozy" jest to, że nowy szlak nie będzie pokryty betonem ani asfaltem, lecz ekologiczną i przepuszczalną nawierzchnią mineralną. Pojawią się również nowe ławki i kosze na śmieci. Zagospodarowana zostanie również zieleń.

Remont obejmuje również reprezentacyjny fragment alei przy Pomniku Czynu Polaków. Aktualnie trwają tam prace przy budowie nowych murków.

Jak przy każdym remoncie, trzeba liczyć się z utrudnieniami. Spacerowicze zmierzający w kierunku Teatru Letniego lub Różanki muszą poruszać się po trawniku wzdłuż remontowanej alei lub bocznymi alejkami.

Prace mają zakończyć się przed wakacjami. Koszt inwestycji to 6,5 miliona złotych.

_____________________________________________________________________

Więcej o sprawach polskiego samorządu przeczytasz w serwisie polskisamorzad.se.pl.