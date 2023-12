i Autor: Allec Gomes / CC0 / pexels.com Na stacji paliw czuł się "jak u siebie". Gdy miał zapłacić za piwo... wyśmiał pracowników

Z wyjątkowo bezczelnym "klientem" spotkali się pracownicy jednej ze szczecińskich stacji paliw. Mężczyzna wchodził do sklepu, wyciągał piwo z chłodziarki i wychodził, reagując śmiechem, gdy wzywano go do zapłaty za towar. Szybko dosięgła go sprawiedliwość.