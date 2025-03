Niecodzienną akcję, mającą przybliżyć poezję mieszkańcom Szczecina, zorganizowano u zbiegu ulic Matejki i Zygmunta Starego. Na drzewach i krzewach, poza pierwszymi wiosennymi pąkami, pojawiły się dziesiątki kolorowych karteczek przypominających kartki z kalendarza. Na ich odwrocie znalazły się wiersze.

- 21 marca obchodzony jest nie tylko jako pierwszy dzień wiosny czy Dzień Wagarowicza, ale także jako Światowy Dzień Poezji, w związku z czym wielbiciele poezji czy sami poeci zaczęli organizować różnego rodzaju imprezy związane z obchodami tego święta - mówi "Super Expressowi" Marek Maj z Domu Kultury „Klub Skolwin”, organizator wydarzenia. - Pomyślałem sobie i ja: "Dlaczego nie?" Przecież poezję trzeba warto i powinno się jakoś popularyzować, a jest to taka okoliczność, dzięki której warto z poezją wyjść w przestrzeń miejską.

Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród przechodniów, którzy przystawali i zapoznawali się z ich zawartością. Ci, którzy chcieli pozostać z poezją na dłużej, mogli zabrać kartki ze sobą do domu.

- Są osoby, które przyszły tutaj specjalnie, ale jest wielu przypadkowych przechodniów, którzy się zatrzymują, czytają, uśmiechają się i pytają, czy mogą sobie wziąć na pamiątkę. Oczywiście, że pozwalamy. Panuje bardzo dobra atmosfera, taka podnosząca na duchu i wzmacniająca to nadejście wiosny - dodaje Marek Maj.

Na karteczkach można znaleźć różne wiersze - od klasyki po poezję współczesną.

= W tym roku poprosiłem o wskazanie wierszy do druku swoich przyjaciół, znajomych, wywodzących się głównie ze środowisk artystycznych, ze środowisk kultury, ze środowisk dziennikarskich. I to głównie oni zaproponowali wiersze, które znalazły się na tych karteczkach. A znaleźć możemy wiersze od Petrarki, czyli dość odległa nam poezja, poprzez następne epoki, aż do współczesnych poetów, również szczecińskich twórców, piszących tu i teraz - podkreśla organizator wydarzenia.

Wydarzenie z inicjatywy Domu Kultury „Klub Skolwin” odbyło się już po raz trzeci.

