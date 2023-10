Szczecinianin postanowił zaufać swojemu szczęściu i w punkcie Lotto u zbiegu ul. Krzywoustego, al. Boh. Warszawy i Żółkiewskiego na Turzynie wypełnił kupon w grze "Ekstra Pensja". I udało się! Podczas losowania we wtorek, 17 października padły dokładnie takie same liczby jak na należącym do niego kuponie, czyli 3, 4, 10, 18 i 24 oraz dodatkowa liczba 3. Od teraz, co miesiąc będzie otrzymywał pensję w wysokości 5000 złotych - i to przez najbliższe 20 lat!

Jak grać w Ekstra Pensję?

Pojedynczy zakład kosztuje 5 zł. Grasz o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Dopłacając złotówkę do zakładu, grasz w Ekstra Premii o 100 000 zł wypłacane od razu.

Wygrywasz już przy trafieniu 2 z 35 liczb, a trafiając 5 z 35 i 1 z 4 wygrywasz główną wygraną - Ekstra Pensję w wysokości 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat, a w Ekstra Premii 100 000 zł wypłacane od razu!

Losowania Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00 i są transmitowane na żywo w Studiu LOTTO na antenie TVP Info i na stronie www.lotto.pl.

Quiz: Dopasuj walutę do kraju Pytanie 1 z 10 Jeśli wybieramy się do Węgier, to musimy mieć przy sobie? euro forinty ruble lewy Dalej