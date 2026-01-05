Mobbing i molestowanie za więziennymi murami. Zastępca dyrektora odwołany

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-05 8:09

Wstrząsające doniesienia z Zakładu Karnego w Goleniowie. Dyrektor placówki zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez swojego zastępcę. Sprawa dotyczy poważnych zarzutów o mobbing i molestowanie funkcjonariuszek. Wicedyrektor został natychmiast odwołany ze stanowiska.

Więzienie - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Mobbing i molestowanie w Zakładzie Karnym w Goleniowie? Zastępca dyrektora zawieszony

Do skandalicznych zachowań miało dojść w listopadzie 2025 r. - informuje Onet. Zarzuty są poważne. Zastępca dyrektora miał dopuścić się mobbingu, a także molestowania wobec podległych mu funkcjonariuszek. Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie, po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji, zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i odwołał swojego zastępcę ze stanowiska.

Polecany artykuł:

Nergal trafił do więzienia. Może spędzić tam nawet 9 lat

Wewnętrzne śledztwo w sprawie molestowania

Dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał zespół specjalistów, których zadaniem było dokładnie sprawdzić sytuację w zakładzie karnym.

- W trakcie działań zespół przeprowadził rozmowy z około 50 funkcjonariuszami obojga płci” – wyjaśnia mjr Dorota Zwolańska, cytowana przez Onet.

W tym czasie wicedyrektora nie było w pracy.

Prokuratura prowadzi postępowanie

Do organów ścigania wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Sprawą zajmuje się prokuratura w Goleniowie. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia jego szczegółów.

- W sprawie będą podejmowane czynności procesowe mające na celu ustalenie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z przedmiotem tego postępowania - poinformowała w rozmowie z Onetem prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Czym jest mobbing i co za to grozi?

Mobbing to długotrwałe, uporczywe nękanie lub zastraszanie pracownika, które prowadzi do zaniżenia jego oceny przydatności zawodowej, poniżenia, ośmieszenia, izolacji lub wyeliminowania z zespołu. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Pracownik może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną.

Molestowanie (w tym molestowanie seksualne) to każde niepożądane zachowanie naruszające godność pracownika, tworzące wobec niego wrogą, upokarzającą lub poniżającą atmosferę. Sprawca może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, a w przypadku molestowania seksualnego — również karną.

Polecany artykuł:

Polak w Hamburgu błagał o pomoc! Ukochana go olała, a policja zdecydowała o "Sc…
QUIZ: Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź, czy zdałbyś specjalny test!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Gwara więzienna to inaczej...
Historia tego więzienia mrozi krew w żyłach. Jęki kobiet niosły się po całym mieście
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
ŚLEDZTWO
MOBBING
ZAKŁAD KARNY