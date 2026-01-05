Mobbing i molestowanie za więziennymi murami. Zastępca dyrektora odwołany

Mobbing i molestowanie w Zakładzie Karnym w Goleniowie? Zastępca dyrektora zawieszony

Do skandalicznych zachowań miało dojść w listopadzie 2025 r. - informuje Onet. Zarzuty są poważne. Zastępca dyrektora miał dopuścić się mobbingu, a także molestowania wobec podległych mu funkcjonariuszek. Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie, po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji, zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i odwołał swojego zastępcę ze stanowiska.

Wewnętrzne śledztwo w sprawie molestowania

Dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał zespół specjalistów, których zadaniem było dokładnie sprawdzić sytuację w zakładzie karnym.

- W trakcie działań zespół przeprowadził rozmowy z około 50 funkcjonariuszami obojga płci” – wyjaśnia mjr Dorota Zwolańska, cytowana przez Onet.

W tym czasie wicedyrektora nie było w pracy.

Prokuratura prowadzi postępowanie

Do organów ścigania wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Sprawą zajmuje się prokuratura w Goleniowie. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia jego szczegółów.

- W sprawie będą podejmowane czynności procesowe mające na celu ustalenie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z przedmiotem tego postępowania - poinformowała w rozmowie z Onetem prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Czym jest mobbing i co za to grozi?

Mobbing to długotrwałe, uporczywe nękanie lub zastraszanie pracownika, które prowadzi do zaniżenia jego oceny przydatności zawodowej, poniżenia, ośmieszenia, izolacji lub wyeliminowania z zespołu. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Pracownik może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną.

Molestowanie (w tym molestowanie seksualne) to każde niepożądane zachowanie naruszające godność pracownika, tworzące wobec niego wrogą, upokarzającą lub poniżającą atmosferę. Sprawca może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, a w przypadku molestowania seksualnego — również karną.

QUIZ: Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź, czy zdałbyś specjalny test! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Gwara więzienna to inaczej... grypsera giwera epistolografia Następne pytanie