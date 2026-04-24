Miłośnicy kotów żegnają „człowieka, który rozświetlał smutki”. Śmierć posła Litewki wstrząsnęła całą Polską

Tragiczna śmierć posła, który zawsze był „dla innych”

Łukasz Litewka zginął tragicznie w wypadku drogowym, który wstrząsnął opinią publiczną i środowiskami prozwierzęcymi w całej Polsce. Według ustaleń służb, do zdarzenia doszło nagle i nie pozostawiło świadkom złudzeń co do skali tragedii. Informacja o jego śmierci rozeszła się błyskawicznie, wywołując falę niedowierzania i bólu – szczególnie wśród tych, którym pomagał na co dzień.

„Twoje piękne i dobre serce może odpocząć”. Wzruszający wpis KociArki

Stowarzyszenie KociArka, które od lat ratuje bezdomne i chore koty w Szczecinie, pożegnało posła słowami, które poruszyły tysiące internautów. W swoim wpisie napisało:

„Nie będzie czerni ani szarość, bo Łukasz każdego dnia rozświetlał smutki. Był dla ludzi i zwierząt, dla tych którzy potrzebowali go najbardziej. Zmienił los wielu i jego cząstka będzie trwała w każdej istocie której pomógł i każdej której pomoże sprzęt od niego. Będzie żył w każdej istocie której pomoże pompa którą od niego otrzymaliśmy.Dziękujemy że byłeś i walczyłeś bez wytchnienia. Twoje jedno krótkie życie zmieniło życie wielu… ponad podziałami, poza schematami,…Spoczywaj w pokoju...Twoja służba dobiegła końca.Twoje piękne i dobre serce może odpocząć”

Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy internautów wstrząśniętych śmiercią Łukasza Litewki. Oto kilka z nich:

„Ja dalej nie mogę w to uwierzyć. Człowiek z lodówką, pralką albo paletą jedzenia dla zwierząt, człowiek zbiórka–rakieta, człowiek–zwierzogranie… zawsze dla innych, zawsze z empatią i szczerą miłością. To wielka strata.” „Straszna, niepowetowana w żaden sposób strata. Za naszego życia nie spotkamy już drugiego takiego polityka. Straciliśmy ideę.” „Szok! Jeden z niewielu polityków, który był dla ludzi i dla zwierząt!” „Jestem w strzępach. Nawet już płakać nie mam siły...” „Świat stał się strasznie zły, jeśli giną tak wyjątkowo dobrzy ludzie. Nie da się z tym pogodzić!”

KociArka – mała organizacja z wielkim sercem

Stowarzyszenie KociArka od lat działa na terenie Szczecina i okolic, ratując bezdomne, chore i porzucone koty. Wolontariusze prowadzą domy tymczasowe, organizują zbiórki karmy i leków, finansują operacje, sterylizacje i leczenie zwierząt, które często nie miałyby żadnych szans na przeżycie. KociArka słynie z tego, że nie odmawia pomocy nawet w najtrudniejszych przypadkach – walczy o każde życie, niezależnie od kosztów i wysiłku.

Litewka i zwierzęta. Pomoc, która zostanie zapamiętana

Łukasz Litewka był znany z ogromnego zaangażowania w sprawy zwierząt – nie tylko w mediach, ale przede wszystkim w praktyce. Organizował zbiórki karmy, sprzętu i środków na leczenie, wspierał schroniska i małe organizacje, często anonimowo. Wiele stowarzyszeń wspomina, że potrafił pojawić się z pełnym bagażnikiem darów, zanim ktokolwiek zdążył poprosić o pomoc.

Stowarzyszenie KociArka podkreśla, że dzięki niemu otrzymali specjalistyczną pompę infuzyjną, która ratuje życie najbardziej chorych kotów. „Będzie żył w każdej istocie, której pomoże pompa” – napisali, pokazując, jak realny i namacalny był jego wpływ na ich codzienną pracę.

Odszedł człowiek, który zmieniał świat po cichu

Dla wielu organizacji prozwierzęcych Litewka był kimś więcej niż politykiem – był człowiekiem, który działał „ponad podziałami, poza schematami”, jak napisała KociArka. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, ale też wdzięczność za wszystko, co zrobił.

W Szczecinie mówią dziś jedno: takich ludzi brakuje. I takich ludzi się nie zapomina.

