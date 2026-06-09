Miliony na wodociągi. Kranówka będzie jeszcze lepsza

„Woda dla Szczecina” z unijnym wsparciem

Projekt „Woda dla Szczecina”, wart ponad 77 mln zł, otrzymał ponad 34 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS. Umowę podpisano na terenie Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”, który zaopatruje ok. 60 tys. mieszkańców.

– Dzięki dofinansowaniu budujemy system wodociągowy przygotowany na wyzwania kolejnych lat, bardziej efektywny, bezpieczny i przyjazny środowisku – podkreślił zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.

Inwestycje obejmują modernizację ZPW „Pilchowo”, wymianę starych wodociągów oraz wdrożenie inteligentnych systemów wykrywania awarii, w tym instalację 250 loggerów szumu.

Wymiana sieci na dużą skalę

Jak przekazała rzeczniczka ZWiK Hanna Pieczyńska, część prac już zakończono. Nowe odcinki sieci działają m.in. na ulicach: Żeliwnej, Pawła VI, Zaleskiego, Niedziałkowskiego, Unii Lubelskiej, Jana Pawła II, Bocianiej, Ornej, Zgorzeleckiej, Cichej i Przy Ogrodach.

Roboty trwają na kolejnych ulicach, m.in. Rymarskiej, Dmowskiego, Struga, Narutowicza, Batalionów Chłopskich i Rostockiej. Do przetargu przygotowywane są zadania na ul. Klonowica i Zawadzkiego.

Pieczyńska zaznacza, że to nie są „zwykłe wykopy”. Modernizacja obejmuje nie tylko wymianę rur i zaworów, ale też cyfrowe zarządzanie siecią oraz zakup oprogramowania i rejestratorów hałasu, które pozwalają błyskawicznie wykryć wyciek.

– Dzięki konsekwentnym inwestycjom poziom strat wody w Szczecinie wynosi niespełna 9 proc., co plasuje nas wśród najefektywniejszych operatorów w kraju – podkreśliła.

Modernizacja ZPW „Pilchowo” pod okiem konserwatora

Zakład Produkcji Wody „Pilchowo” działa od 1929 r., a część jego zabudowań znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Modernizacja trwa już prawie rok i obejmuje m.in.:

demontaż zużytych elementów technologicznych,

oczyszczenie i zabezpieczenie komór filtracyjnych,

montaż nowych rurociągów i płyt podfiltrowych,

instalację nowej infrastruktury w hali aeracji,

roboty zewnętrzne i prace dachowe.

Celem jest poprawa jakości wody oraz zwiększenie efektywności energetycznej zakładu.

Unijne środki przyspieszą inwestycje do 2028 r.

Prezes ZWiK Patrycja Wolińska‑Bartkiewicz przypomniała, że plan rozwoju szczecińskich wodociągów do 2028 r. zakłada inwestycje o wartości 250 mln zł. Dofinansowanie z FEnIKS pozwoli znacząco je przyspieszyć.

– Inwestycje w systemy wodociągowe to inwestycje w zdrowie, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Szczecin zyskuje nowoczesną infrastrukturę, która będzie służyć mieszkańcom przez kolejne dekady – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda.

Głównym źródłem wody dla miasta pozostaje jezioro Miedwie, a ZPW – w tym Pilchowo – pobierają wodę ze studni głębinowych.

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