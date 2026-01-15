Bilet zerowy dla dostawców. Jak to działa?

Od 1 maja 2025 roku, aby zaparkować pojazd w miejscu dla zaopatrzenia w Szczecinie, konieczne jest pobranie z parkomatu 15-minutowego biletu zerowego dla dostawcy (dostawca 15 min). Uprawnienie nie jest limitowane, co oznacza, że można przedłużyć dostawę, pobierając kolejny bilet zerowy, a także skorzystać w tym samym dniu z innego miejsca dostaw.

Aby wydrukować bilet z parkomatu SPP, należy wpisać numer rejestracyjny i z listy taryf wybrać pozycję nr 5 „Dostawca 15 min” (w parkomacie ŚSPP pozycja nr 3). Biletu nie trzeba umieszczać za szybą samochodu.

i Autor: NiOL Szczecin/ Materiały prasowe

Rosnąca świadomość kierowców i malejąca liczba kar

Statystyki biletu „Dostawa 15 min” w SPP wskazują na rosnącą świadomość kierowców co do nowych zasad korzystania z miejsc dla dostaw. Średnia pobranych biletów w pierwszych czterech miesiącach (maj – sierpień 2025) wyniosła ok. 1400, w czterech kolejnych – 2,5 tys. Z kolei zmniejsza się liczba opłat dodatkowych za postój w miejscach dostaw bez ważnego biletu.

Ważne informacje dla kierowców

Kierowcy pojazdów elektrycznych, korzystający z miejsca dla zaopatrzenia także są zobowiązani do pobrania biletu zerowego "Dostawca 15 min".

Miejsca dla zaopatrzenia są przeznaczona wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia. Do parkowania w nich nie upoważnia wniesienie opłaty standardowej czy posiadanie ważnego abonamentu albo opłaty zryczałtowanej.

Pobranie biletu zerowego dla dostawcy nie upoważnia do postoju na zwykłych miejscach w Strefie Płatnego Parkowania.

Opłata dodatkowa za nieregulaminowy postój w SPP/ŚSPP wynosi 400 zł albo 200 zł, jeśli zostanie wniesiona w terminie 7 dni.

W Strefie Płatnego Parkowania jest 27 miejsc postoju dla zaopatrzenia, w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania – trzy.

Miejsca dla zaopatrzenia w SPP i ŚSPP oznaczone są znakiem pionowym D-18 (miejsce przeznaczone na postój pojazdów) z tabliczką o treści: "Dla pojazdów zaopatrzenia postój do 15 min".

