i Autor: Andrea Piacquadio / CC0 / pexels.com, Totalizator Sportowy, gk Miał wyjątkowego farta! Zagrał na "chybił trafił" i wygrał miliony w Lotto.

Nowy milioner!

To już 25. wygrana w Lotto w Szczecinie, a 28., gdy doliczymy do tego Lotto Plus. W czwartkowym (30.01) losowaniu Lotto mieszkaniec stolicy Pomorza Zachodniego trafił "szóstkę" i został milionerem. Jakie liczby przyniosły mu szczęście?