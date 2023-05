Do zdarzenia doszło w piątek, 26 maja, w godzinach porannych. Policjanci drogówki, prowadząc działania "Trzeźwość", zatrzymali do kontroli kierującą osobowym volkswagenem. Okazało się, że kobieta, która wiozła dwójkę dzieci - 2,5 latka do żłobka i 5-latka do przedszkola, była nietrzeźwa. Badanie alkomatem wykazało pół promila w wydychanym powietrzu.

Na szczęście w porę zatrzymana nieodpowiedzialna matka nie doprowadziła do tragedii. Dzieci trafiły pod opiekę taty.

39-latka musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Kobieta odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi jej nie tylko grzywna, ale też zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara więzienia do dwóch lat.

i Autor: KMP Szczecin Matka z promilami. Nietrzeźwa 39-latka wiozła dzieci do przedszkola

