Makabra w centrum miasta. Rozkładające się zwłoki "przeciekły" przez sufit

Horror!

To historia rodem z horroru. Przez kilka tygodni nikt nie wiedział o śmierci jednego z lokatorów kamienicy w centrum Szczecina. Makabryczna prawda wyszła na jaw dopiero, gdy jego zwłoki rozłożyły się do tego stopnia, że zaczęły dosłownie "przeciekać" przez strop do mieszkania piętro niżej. 58-latek zmarł w samotności.