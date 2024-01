Ma go Warszawa, radny chce też taki maszt w Szczecinie. Wskazał lokalizację

Wielki test dla klasy średniej. Jeśli do niej należysz, te pytania to pestka. Pozostali ledwo uzbierają 50%

Radny Krzysztof Romianowski chciałby, by w Szczecinie stanął podobny obiekt. Wystosował więc w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta. Jak twierdzi, maszt w Warszawie to "piękne miejsce z dumnie powiewającą biało-czerwoną flagą".

"Idąc za tym dobrym przykładem zwracam się z wnioskiem o postawienie podobnego pomnika w formie masztu flagowego w naszym mieście" - podkreśla radny i ma już nawet pomysł na jego lokalizację. To okolice wjazdu do centrum z Trasy Zamkowej, w miejscu, gdzie wcześniej stał maszt ze statku s/s "Kapitan K. Maciejewicz", który obecnie znajduje się na Łasztowni.

"W Szczecinie mamy potężne braki w kwestii pomników wielkich Polaków czy pomników, które przedstawiają nasze symbole narodowe. Bycie Polakiem, to ogromna duma dlatego też liczę, że Pan prezydent pozytywnie przychyli się do mojej interpelacji" - argumentuje radny Romianowski.

Radny doczekał się już odpowiedzi na swoją interpelację. Udzieliła jej zastępczyni prezydenta Lidia Rogaś. Informuje w niej, w jaki sposób można zrealizować taką inicjatywę. Mianowicie należy złożyć odpowiedni wniosek, zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi wznoszenia pomników, tablic czy akcentów rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej.

"Wniosek z uzasadnieniem, poparciem społecznym, sposobem finansowania, projektem oraz wymaganymi uzgodnieniami należy złożyć do tutejszego urzędu osobiście, pocztą lub poprzez epuap" - napisała w odpowiedzi Lidia Rogaś.

