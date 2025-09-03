Lekcje WF-u nie muszą być nudne. Niecodzienna oferta Szczecińskiego Roweru Miejskiego

Darmowe rowery dla szkół w Szczecinie

Akcja "Rowerowy WF z BikeS" to odpowiedź na potrzeby szkół, które chcą uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego i promować aktywny tryb życia wśród młodzieży. Dzięki inicjatywie szczecińskiej spółki, każdy uczeń, niezależnie od tego, czy posiada własny rower, może wziąć udział w lekcjach na dwóch kółkach.

- Oferujemy bezpłatne wypożyczenie rowerów wraz z dowozem i odbiorem prosto do szkoły. Wystarczy uzgodnić z nami termin – zapewnia rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.

Rowerowy WF - nie tylko zabawa

Spółka zachęca, by lekcje przeprowadzane na rowerach miejskich wykorzystywać również do nauki zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego. Jednoślady mogą posłużyć także do przeprowadzania konkursów sprawnościowych i zabaw integracyjnych. To doskonały sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym!

Jak skorzystać z akcji "Rowerowy WF z BikeS"?

Akcja skierowana jest do szkół podstawowych i średnich z terenu Szczecina. Zainteresowani rodzice, uczniowie i nauczyciele proszeni są o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]. Wystarczy uzgodnić termin i liczbę potrzebnych rowerów, a spółka zajmie się resztą!

Szczeciński Rower Miejski - BikeS działa od sierpnia 2014 roku. Na początku system liczył 32 stacje i nieco ponad 300 jednośladów do wypożyczenia. Aktualnie działa ponad 120 stacji, a od zimy 2022/23 rower miejski można wypożyczać przez cały rok. To doskonała alternatywa dla komunikacji miejskiej i świetny sposób na aktywny wypoczynek.

