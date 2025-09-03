Lekcje WF-u nie muszą być nudne. Niecodzienna oferta Szczecińskiego Roweru Miejskiego

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-03 20:12

Miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, operator systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego BikeS, przygotowała wyjątkową ofertę dla szkół podstawowych i średnich. W ramach akcji "Rowerowy WF z BikeS" uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z rowerów miejskich podczas zajęć wychowania fizycznego. Co więcej, spółka zapewnia dowóz i odbiór rowerów prosto ze szkoły! Jak skorzystać z tej wyjątkowej okazji?

Szczeciński Rower Miejski

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Szczecin SE Google News

Darmowe rowery dla szkół w Szczecinie

Akcja "Rowerowy WF z BikeS" to odpowiedź na potrzeby szkół, które chcą uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego i promować aktywny tryb życia wśród młodzieży. Dzięki inicjatywie szczecińskiej spółki, każdy uczeń, niezależnie od tego, czy posiada własny rower, może wziąć udział w lekcjach na dwóch kółkach.

- Oferujemy bezpłatne wypożyczenie rowerów wraz z dowozem i odbiorem prosto do szkoły. Wystarczy uzgodnić z nami termin – zapewnia rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.

Polecany artykuł:

Jak "zarobić" na przejażdżce Szczecińskim Rowerem Miejskim? To proste!

Rowerowy WF - nie tylko zabawa

Spółka zachęca, by lekcje przeprowadzane na rowerach miejskich wykorzystywać również do nauki zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego. Jednoślady mogą posłużyć także do przeprowadzania konkursów sprawnościowych i zabaw integracyjnych. To doskonały sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym!

Jak skorzystać z akcji "Rowerowy WF z BikeS"?

Akcja skierowana jest do szkół podstawowych i średnich z terenu Szczecina. Zainteresowani rodzice, uczniowie i nauczyciele proszeni są o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]. Wystarczy uzgodnić termin i liczbę potrzebnych rowerów, a spółka zajmie się resztą!

Szczeciński Rower Miejski - BikeS działa od sierpnia 2014 roku. Na początku system liczył 32 stacje i nieco ponad 300 jednośladów do wypożyczenia. Aktualnie działa ponad 120 stacji, a od zimy 2022/23 rower miejski można wypożyczać przez cały rok. To doskonała alternatywa dla komunikacji miejskiej i świetny sposób na aktywny wypoczynek.

Jak zarobić na Bike_S?
20 zdjęć
Czy zdałabyś test na kartę rowerową?
Pytanie 1 z 10
Droga dla rowerów to:
Jak "zarobić" na przejażdżce Szczecińskim Rowerem Miejskim?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZKOŁA
BIKE_S SZCZECIN
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ROWER MIEJSKI