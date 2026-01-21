Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Ile można wygrać 23.01.2026? Do wygrania duża kasa!

Grzegorz Kluczyński
2026-01-21 7:13

Kto z nas nie marzy o zostaniu multimilionerem? Niektórzy zostają nimi dzięki ciężkiej pracy, inni wygrywają ogromne sumy w grach liczbowych, np. w Lotto. Jedną z gier, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze, jest Eurojackpot. Wygrane sięgają kilkudziesięciu, a nawet kilkuset milionów euro. Kiedy odbywają się losowania Eurojackpot i ile można wygrać?

Kumulacja Eurojackpot. Kto zostanie multimilionerem?

i

Autor: GRAFIKA SE Maciej Jabłoński/ Materiały prasowe

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek (przed 29 marca 2022 r. było to tylko jedno losowanie, które odbywało się w piątki) między godz. 20:00 a 21:00. Najbliższe losowanie odbędzie się w piątek, 23 stycznia 2026 roku. Wyniki zostaną ogłoszone podczas wieczornego losowania Lotto o godz. 21:30, na stronie www.lotto.pl.

W ostatnim losowaniu Eurojackpot nie padła wygrana I stopnia. To oznacza  kumulację. W kolejnym losowaniu osoba, która wytypuje prawidłowe liczby może zgarnąć sumę 220 milionów złotych - tyle bowiem wynosi wygrana I stopnia. Jest więc o co grać! Za takie pieniądze można zafundować sobie prawdziwy luksus do końca życia.

W ostatnim czasie Polacy mają spore szczęście w Eurojackpot. Piątek, 13 grudnia okazał się najszczęśliwszym dniem dla gracza z Podkarpacia, który rozbił kumulację i zgarnął ponad 91 milionów złotychRekordzistą jest jednak mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, który w sierpniu 2022 r. wygrał ponad 213 milionów złotych.

Piąta z kolei główna wygrana w Eurojackpot w Polsce padła niemal równo rok od poprzedniej, którą odnotowano 13 sierpnia 2021 w powiecie bieruńsko-lędzińskim na Śląsku. Wówczas wygrana wyniosła 206 550 000 zł.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

Najwyższe wygrane w historii LOTTO
11 zdjęć
11 zdjęć
Złoto pod legnicką wsią
