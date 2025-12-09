Chętni z całej Europy

Inwestycja jest ambitna, a jej realizacja ma wykorzystywać najnowsze technologie. Do konkursu zgłosiły się biura architektoniczne z całej Europy, a do drugiego etapu zakwalifikowało się 129 biur projektowych.

- Nad koncepcją nowego obiektu pracować będą architekci z Polski, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemiec i Anglii - informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na marzec 2026 roku, a zwycięski projekt na odmienić architektoniczne oblicze Szczecina.

Teatr na miarę XXI wieku – co powstanie na Łasztowni?

Nowy gmach Teatru Współczesnego powstanie na Łasztowni przy Nabrzeżu Celnym, w bliskim sąsiedztwie planowanego Mostu Kłodnego. Projektanci mają za zadanie stworzyć obiekt, który połączy tradycyjną funkcję teatru repertuarowego z rolą nowoczesnej, otwartej przestrzeni miejskiej.

Najważniejsze założenia inwestycji obejmują:

Dużą scenę z widownią na 450 miejsc, z możliwością zmiennego układu sceny.

Scenę kameralną dla 90–200 osób, z elastycznym układem widowni i sceny.

Scenę społeczno-edukacyjną dla 100–240 osób – wielofunkcyjną, idealną do warsztatów i wydarzeń artystycznych.

Zaplecze techniczne i administracyjne: garderoby, magazyny, pracownie, sale warsztatowe, sale prób, biura.

Dodatkowe funkcje: pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, bawialnia dla dzieci, strefa odprężenia dla widzów neuronietypowych, bufet.

Rozwiązania proekologiczne – energooszczędne systemy ograniczające koszty użytkowania obiektu.

Przestrzeń rekreacji i wypoczynku oraz wykorzystanie zieleni wokół budynku.

Budowę podziemnego parkingu.

BIM i VR – przyszłość projektowania w Szczecinie

Nowy teatr będzie projektowany i realizowany z wykorzystaniem metodyki BIM – Building Information Modeling, czyli cyfrowego modelowania informacji o budynku. To znacznie więcej niż trójwymiarowy model – to inteligentna baza danych obejmująca każdy element obiektu, od konstrukcji po wyposażenie.

- BIM to znacznie więcej niż trójwymiarowy model – to inteligentna baza danych obejmująca każdy element obiektu, od konstrukcji po wyposażenie - podkreśla Piotr Zieliński.

Dzięki temu możliwe będzie wyeliminowanie kolizji projektowych już na etapie koncepcji, skrócenie czasu projektowania i budowy oraz obniżenie kosztów inwestycji i eksploatacji nawet o 20–30%. Wykorzystanie technologii VR pozwoli na wirtualne spacery po projektowanym obiekcie, co ułatwi podejmowanie decyzji i dopasowanie teatru do potrzeb przyszłych użytkowników.

Nagrody dla najlepszych – kto zaprojektuje nowy symbol Szczecina?

Najważniejszą nagrodą w konkursie jest zaproszenie zwycięzcy do podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji procesu budowlanego. Zwycięska pracownia architektoniczna stanie się autorem jednego z najważniejszych budynków w historii powojennego Szczecina. Dodatkowo przewidziane zostały nagrody pieniężne:

I miejsce – 300 000,00 zł brutto,

II miejsce – 200 000,00 zł brutto,

III miejsce – 100 000,00 zł brutto,

3 wyróżnienia – 50 000,00 zł brutto.

Konkurs architektoniczny organizowany jest przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), co gwarantuje jego wysoki poziom merytoryczny. Eksperci z SARP będą oceniać projekty pod kątem funkcjonalnym, estetycznym i urbanistycznym, aby wybrać koncepcję, która najlepiej połączy walory architektoniczne z praktycznym użytkowaniem i potencjałem miejsca.

