W SBO 2026 oddano ponad 84 tysiące głosów, co świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców. Prezydent miasta, Piotr Krzystek, podziękował za udział w głosowaniu, podkreślając, że zaangażowanie mieszkańców "w realny sposób wpływa na nasze miasto i zmienia je na lepsze".
Defibrylatory AED w komunikacji miejskiej – inwestycja w bezpieczeństwo
Jednym z najważniejszych projektów, który zyskał największe poparcie, jest "Bezpieczne serce Szczecina – AED w komunikacji miejskiej". Planowany koszt tego przedsięwzięcia to ponad 3,2 mln zł. Zakupionych zostanie 274 półautomatycznych defibrylatorów AED, które zostaną zamontowane w tramwajach i autobusach. Inicjatorzy projektu argumentują, że dzięki temu dostęp do AED stanie się powszechny, co pozwoli uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
"Uwzględniając gęstość sieci połączeń, liczbę kursujących autobusów i tramwajów, częstotliwość ich przejazdów dostępność do AED stanie się powszechna"
– podkreślają pomysłodawcy projektu.
Gryfy Szczecińskie – Małe Legendy Wielkiego Miasta
Kolejnym projektem, który zyskał uznanie mieszkańców, są "Gryfy Szczecińskie – Małe Legendy Wielkiego Miasta". To pomysł na umieszczenie w mieście 12 obiektów małej architektury w postaci gryfów, które będą inspirowane historią, kulturą i tożsamością Szczecina. Na ten cel przeznaczono 401 tys. zł.
Warsztaty redukcji stresu – zadbaj o swoje zdrowie psychiczne
Wśród zwycięskich projektów znalazła się również inicjatywa dotycząca "Profilaktyki wypalenia zawodowego. Bezpłatne warsztaty redukcji stresu z elementami arteterapii i rekreacji". Na ten cel przeznaczono 31,5 tys. zł. To odpowiedź na rosnące problemy związane ze stresem i wypaleniem zawodowym.
Inne projekty lokalne – co jeszcze zmieni się w Szczecinie?
Oprócz projektów ogólnomiejskich, mieszkańcy poparli również szereg inicjatyw lokalnych. Wśród nich znalazły się m.in.:
- Budowa pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej przy SP35
- Oświetlenie ulicy i parku Przygodna
- Odtworzenie drugich schodów na stadion Pogoni od strony ul. Witkiewicza
- Stworzenie tzw. książkodzielni na os. Przyjaźni
- Budowa parkingów przy ul. Duńskiej, na Pomorzanach i przy rynku w Podjuchach
- Budowa czterech boisk na Prawobrzeżu
- Warsztaty nt. bezpieczeństwa cyfrowego dla seniorów z Dąbia
Większy budżet, więcej możliwości
Budżet SBO na 2026 r. został zwiększony z 17,2 mln zł do 20 mln zł. Dzięki temu do realizacji skierowane zostaną projekty, które zdobyły najwięcej głosów w swojej kategorii, do wyczerpania puli środków.
- Gdy budżet zwycięskiego projektu nie wyczerpuje dostępnej puli środków z danego obszaru, do realizacji wskazany został również kolejny projekt z listy, którego wycena mieści się w pozostałej kwocie – wyjaśniła Marta Kufel z Centrum Informacji UM Szczecina.