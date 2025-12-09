Mieszkańcy zdecydowali. Na to pójdą miliony złotych z budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Szczecina zdecydowali, na co zostaną przeznaczone środki w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. defibrylatory AED w tramwajach i autobusach, miejski szlak Gryfów Szczecińskich oraz warsztaty redukcji stresu. Szczecinianie pokazali, że zależy im na bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju swojego miasta.

W SBO 2026 oddano ponad 84 tysiące głosów, co świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców. Prezydent miasta, Piotr Krzystek, podziękował za udział w głosowaniu, podkreślając, że zaangażowanie mieszkańców "w realny sposób wpływa na nasze miasto i zmienia je na lepsze".

Defibrylatory AED w komunikacji miejskiej – inwestycja w bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych projektów, który zyskał największe poparcie, jest "Bezpieczne serce Szczecina – AED w komunikacji miejskiej". Planowany koszt tego przedsięwzięcia to ponad 3,2 mln zł. Zakupionych zostanie 274 półautomatycznych defibrylatorów AED, które zostaną zamontowane w tramwajach i autobusach. Inicjatorzy projektu argumentują, że dzięki temu dostęp do AED stanie się powszechny, co pozwoli uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

"Uwzględniając gęstość sieci połączeń, liczbę kursujących autobusów i tramwajów, częstotliwość ich przejazdów dostępność do AED stanie się powszechna"

– podkreślają pomysłodawcy projektu.

Gryfy Szczecińskie – Małe Legendy Wielkiego Miasta

Kolejnym projektem, który zyskał uznanie mieszkańców, są "Gryfy Szczecińskie – Małe Legendy Wielkiego Miasta". To pomysł na umieszczenie w mieście 12 obiektów małej architektury w postaci gryfów, które będą inspirowane historią, kulturą i tożsamością Szczecina. Na ten cel przeznaczono 401 tys. zł.

Warsztaty redukcji stresu – zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Wśród zwycięskich projektów znalazła się również inicjatywa dotycząca "Profilaktyki wypalenia zawodowego. Bezpłatne warsztaty redukcji stresu z elementami arteterapii i rekreacji". Na ten cel przeznaczono 31,5 tys. zł. To odpowiedź na rosnące problemy związane ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Inne projekty lokalne – co jeszcze zmieni się w Szczecinie?

Oprócz projektów ogólnomiejskich, mieszkańcy poparli również szereg inicjatyw lokalnych. Wśród nich znalazły się m.in.:

  • Budowa pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej przy SP35
  • Oświetlenie ulicy i parku Przygodna
  • Odtworzenie drugich schodów na stadion Pogoni od strony ul. Witkiewicza
  • Stworzenie tzw. książkodzielni na os. Przyjaźni
  • Budowa parkingów przy ul. Duńskiej, na Pomorzanach i przy rynku w Podjuchach
  • Budowa czterech boisk na Prawobrzeżu
  • Warsztaty nt. bezpieczeństwa cyfrowego dla seniorów z Dąbia

Większy budżet, więcej możliwości

Budżet SBO na 2026 r. został zwiększony z 17,2 mln zł do 20 mln zł. Dzięki temu do realizacji skierowane zostaną projekty, które zdobyły najwięcej głosów w swojej kategorii, do wyczerpania puli środków.

- Gdy budżet zwycięskiego projektu nie wyczerpuje dostępnej puli środków z danego obszaru, do realizacji wskazany został również kolejny projekt z listy, którego wycena mieści się w pozostałej kwocie – wyjaśniła Marta Kufel z Centrum Informacji UM Szczecina.

