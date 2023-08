Ksiądz rozjechany przez pociąg. Radna KO ujawniła jego dane

Ksiądz robił obleśne rzeczy na plaży w Świnoujściu! Stwierdził, że podniecają go fale

Nie żyje salezjanin. Dzień wcześniej został oskarżony o nieobyczajny czyn

"Z żalem informujemy, że w sobotę 19 sierpnia 2023 r., w 57. roku życia, zmarł ks. Piotr Z. SDB, posługujący w naszej parafii.O terminie uroczystości pogrzebowych poinformujemy wkrótce. Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego ks. Piotra i jego rodziny.Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…" - poinformowali salezjanie w mediach społecznościowych.

O księdzu Piotrze zrobiło się głośno w piątek, 18 sierpnia za sprawą wpisu radnej Koalicji Obywatelskiej Dominiki Jackowskiej. Radna udostępniła alarmujący post kobiety, która była świadkiem zajścia na plaży w Świnoujściu. Z jej relacji wynika, że nagle zobaczyła, jak leżący na plaży nieopodal mężczyzna zaczął się onanizować! Jak stwierdziła chwilę później zatrzymała go z pomocą innego świadka. Okazało się, że mężczyzna jest księdzem. Duchowny otrzymał mandat za nieobyczajne zachowanie, ponieważ w pobliżu nie było żadnych dzieci.

Radna zamieściła na swoim profilu informacje o ukaraniu księdza mandatem. Podała jego pełne dane, jak również parafię, w której pełnił posługę. W internecie zawrzało błyskawicznie. Jak informuje 24kurierszczeciński.pl, nawoływano do interwencji w szkołach, w których ksiądz przygotowywał dzieci do Pierwszej Komunii i bierzmowania oraz do wypisywania dzieci z lekcji religii.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, ksiądz zginął rozjechany przez pociąg.

