Ksiądz robił obleśne rzeczy na plaży! Tłumaczył, że podniecają go fale

Robili to na plaży, wokół bawiły się dzieci. Ratownik nie wytrzymał. "Wszystko macie gdzieś!"

Szczecin. Kapłan katecheta robił obleśne rzeczy na plaży

Wstrząsający wpis pojawił się w mediach społecznościowych w piątek, 18 sierpnia, jednak do bulwersujących scen miało dojść dzień wcześniej. Radna udostępniła alarmujący post kobiety, która była świadkiem zajścia. Z jej relacji wynika, że nagle zobaczyła, jak leżący na plaży nieopodal mężczyzna zaczął się onanizować! Jak stwierdziła chwilę później zatrzymała go z pomocą innego świadka.

Na miejscu zjawił się wezwany patrol policji. Okazało się, że mężczyzna, który nie mogł powstrzymać swych rządzy, to ksiądz! Kapłan został ukarany… mandatem za nieobyczajne zachowanie, bo w pobliżu nie było dzieci. Gdyby robił to przy dzieciach, od razu zostałby zatrzymany. Policjantom miał się tłumaczyć, że „podnieca go widok fal”.

Szczecińska radna opublikowała w sieci zdjęcia i dane księdza. Wygląda na to, że sprawa będzie miała dalszy ciąg. - Masturbacja w miejscu publicznym niezależnie, czy w tym momencie przyglądają się dzieci, czy tylko dorośli nie jest normalna. Nie da się tego obronić w żaden sposób. Tak zachowują się osoby zaburzone, a takie osoby nie mogą mieć kontaktu z dziećmi. Jutro będę wnioskowała o odsunięcie masturbanta od pracy z dziećmi - napisała w sobotę, 19 sierpnia radna Jackowski. Ksiądz oprócz odpowiedzialności przed polskim prawem może też otrzymać karę od swoich przełożonych.

Polskie prawo przewiduje w tym wypadku karę aresztu, ograniczenia wolności lub mandatu w wysokości do 1500 złotych.