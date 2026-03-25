Ksiądz musiał zainterweniować w polskim sanatorium. Wszystko przez posiłki serwowane kuracjuszom

Wielki Piątek to czas szczególny dla katolików

Dla osób wierzących Wielki Piątek stanowi jeden z najważniejszych momentów w całym kalendarzu liturgicznym. Dzień ten poświęcony jest upamiętnieniu męki oraz śmierci Jezusa Chrystusa, co wiąże się z głęboką modlitwą i wyciszeniem. Obowiązują wtedy również surowe zasady dotyczące powstrzymywania się od jedzenia mięsa. Jak się jednak okazuje, przestrzeganie tych reguł może napotykać trudności nie tylko w domowym zaciszu, ale także w placówkach takich jak sanatoria.

Ksiądz Janusz Koplewski stanowczo zareagował w sanatorium

Jak informuje serwis Fakt, duchowny Janusz Koplewski zdecydował się na interwencję w jednym z krajowych ośrodków uzdrowiskowych. Powodem takiej reakcji było menu przygotowane dla przebywających tam kuracjuszy. Znalazły się w nim bowiem dania mięsne dokładnie w te dni, w które zgodnie z nauką Kościoła, wierni powinni z nich zrezygnować.

Pamiętam taką historię sprzed lat, że przebywający w sanatorium dostawali w czwartek rybę, a w piątek mięso. Musiałem interweniować, ostatecznie udało się to zamienić - wspominał duchowny.

Czy katolicy muszą pościć w każdy piątek?

Należy podkreślić, że w każdy piątek roku wyznawców katolicyzmu obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Nie oznacza to rygorystycznego, ścisłego postu ilościowego, jednak osoby wierzące są zobowiązane do zrezygnowania z potraw mięsnych w ten konkretny dzień tygodnia.

Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia!

Wielki Piątek 2026 – co dokładnie oznaczają zasady postu ścisłego?

W 2026 roku obchody Wielkiego Piątku wypadają 3 kwietnia. Tego dnia w Kościele katolickim nakazany jest post ścisły. Oznacza to, że wierni mogą zjeść tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, z czego zaledwie jeden wolno zjeść do syta. Niezwykle istotne jest to, aby wszystkie podawane dania były całkowicie pozbawione mięsa. Restrykcje te obejmują osoby od 18. do 60. roku życia, pod warunkiem, że pozwala na to ich kondycja zdrowotna. Z tego obowiązku wyłączone są dzieci, seniorzy oraz osoby zmagające się z chorobami.

Post to nie tylko brak mięsa na talerzu. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Wierzący muszą mieć na uwadze także zasady tak zwanego postu eucharystycznego. Wymaga on całkowitego powstrzymania się od przyjmowania jakichkolwiek pokarmów i napojów (można jedynie pić wodę i zażywać niezbędne leki) przez minimum godzinę przed przyjęciem sakramentu Komunii świętej. Obowiązek ten nałożony jest na osoby dorosłe i służy odpowiedniemu, duchowemu przygotowaniu się do pełnego uczestnictwa we mszy.